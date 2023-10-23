مدرب بيراميدز يكشف سبب عدم مشاركة أسامة جلال

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

أسامة جلال - بيراميدز

تحدث محمود فتح الله المدرب العام لـ بيراميدز عن أسباب عدم مشاركة أسامة جلال في الفترة الماضية.

وقال فتح الله في تصريحاته لصدى البلد: "أسامة جلال يتدرب وملتزم بلا أي مشاكل".

وأضاف "نملك لاعبين كبار ومهمين وهذا لا يقلل من أحد. لدينا 25 لاعبا أو أكثر ومن الطبيعي أن يلعب أي أحد".

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وأوضح "في الموسم الماضي لعبنا بـ 3 مدافعين فقط طوال الموسم، ولكن في الموسم الحالي لدينا أيضا محمود مرعي".

وتابع فتح الله "ترتيب المدافعين يتغير كل فترة، ويجب عندما يلعب أي مدافع أن يكون في أتم جاهزيته".

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

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