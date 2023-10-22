"ديجافو" معكوس.. يوفنتوس يفوز على ميلان بتسديدة لوكاتيلي

حقق يوفنتوس الفوز على ميلان بهدف دون مقابل على ملعب سان سيرو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت ما يشبه بظاهرة "ديجافو" معكوسة وهي الظاهرة التي تشعر وكأنك قد رأيت هذا الموقف من قبل بجميع تفاصيله وكأنك تعيد دقائق من حياتك.

ديجافو في تلك المباراة كانت بسبب السيناريو الذي سارت به والذي حدث من قبل ولكن بطريقة معاكسة.

وسجل مانويل لوكاتيلي هدف يوفنتوس الوحيد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 63.

السيناريو كان مماثلا لمباراة أقيمت منذ 6 سنوات عندما حقق ميلان الفوز على يوفنتوس بهدف مانويل لوكاتيلي لاعبه في ذلك الوقت بالدقيقة الـ 64 بتسديدة أيضا من خارج منطقة الجزاء لذلك فإن الأمر جاء معكوسا تلك المرة ورد يوفنتوس السيناريو لغريمه التقليدي.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 20 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة ونقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

التشكيل

قاد هجوم يوفنتوس في المباراة كل من أركاديوش ميليك ومويس كين، بينما حرس أنطونيو ميرانتي صاحب الـ 40 عاما مرمى ميلان لغياب مايك مانيان.

كييزا وفلاهوفيتش على مقاعد بدلاء يوفنتوس ⚫ ميرانتي الحارس الثالث يبدأ أساسيا مع ميلان لأول مرة لتعويض غياب ماينان بسبب الإيقاف وسبورتيلو بسبب الإصابة ✅ إليكم تشكيل قمة الدوري الإيــــــــطالي بين ميلان ويوفنتوس 🔥 pic.twitter.com/kfK2jojGji — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2023

أحداث المباراة

سيطر ميلان على المباراة في البداية وكاد أن يسجل عن طريق أوليفيه جيرو بعد عمل فردي رائع من ليا ولكن تشيزني تألف وتصدى للكرة.

وحصل مالك تشاو على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 39 بعد عرقله مويس كين المنفرد بالمرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 63 سجل لوكاتيلي هدف الفوز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بمدافع ميلان وسكنت الشباك.

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يوفنتوس يتقدم..



تسديدة لوكاتيلي تصطدم بكرونيتش وتغير اتجاهها وتسكن الشباك#ميلان_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/e0xskK993g — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

وكاد دوسان فلاهوفيتش أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90 ولكن ميرانتي تألق وتصدى للكرة.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد هيلاس فيرونا يوم 28 أكتوبر على ملعبه، بينما سيحل ميلان ضيفا على نابولي يوم 29.