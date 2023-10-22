"ديجافو" معكوس.. يوفنتوس يفوز على ميلان بتسديدة لوكاتيلي

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

ميلان ضد يوفنتوس

حقق يوفنتوس الفوز على ميلان بهدف دون مقابل على ملعب سان سيرو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت ما يشبه بظاهرة "ديجافو" معكوسة وهي الظاهرة التي تشعر وكأنك قد رأيت هذا الموقف من قبل بجميع تفاصيله وكأنك تعيد دقائق من حياتك.

ديجافو في تلك المباراة كانت بسبب السيناريو الذي سارت به والذي حدث من قبل ولكن بطريقة معاكسة.

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وسجل مانويل لوكاتيلي هدف يوفنتوس الوحيد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 63.

السيناريو كان مماثلا لمباراة أقيمت منذ 6 سنوات عندما حقق ميلان الفوز على يوفنتوس بهدف مانويل لوكاتيلي لاعبه في ذلك الوقت بالدقيقة الـ 64 بتسديدة أيضا من خارج منطقة الجزاء لذلك فإن الأمر جاء معكوسا تلك المرة ورد يوفنتوس السيناريو لغريمه التقليدي.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 20 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة ونقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

التشكيل

قاد هجوم يوفنتوس في المباراة كل من أركاديوش ميليك ومويس كين، بينما حرس أنطونيو ميرانتي صاحب الـ 40 عاما مرمى ميلان لغياب مايك مانيان.

أحداث المباراة

سيطر ميلان على المباراة في البداية وكاد أن يسجل عن طريق أوليفيه جيرو بعد عمل فردي رائع من ليا ولكن تشيزني تألف وتصدى للكرة.

وحصل مالك تشاو على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 39 بعد عرقله مويس كين المنفرد بالمرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 63 سجل لوكاتيلي هدف الفوز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بمدافع ميلان وسكنت الشباك.

وكاد دوسان فلاهوفيتش أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90 ولكن ميرانتي تألق وتصدى للكرة.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد هيلاس فيرونا يوم 28 أكتوبر على ملعبه، بينما سيحل ميلان ضيفا على نابولي يوم 29.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ميلان
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