حسين لبيب: سنعيد اسم نادي الزمالك كما كان.. وغير مسموح لي بالحديث عن الصفقات

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن طريقة إدارة المجلس للعديد من الملفات الهامة بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء.

وتحدث حسين لبيب عن قناة نادي الزمالك وملف التسويق والموارد المالية وإعادة اسم النادي وكذلك ملعب كرة القدم الرئيسي وغرامة محمود عبد المنعم "كهربا" وغيرها من الأمور.

وكل ما يلي جاء على لسان حسين لبيب خلال استضافته في قناة صدى البلد:

"ممدوح عباس من أكثر الأشخاص الذين تعرضوا للظلم في نادي الزمالك وأنا ملزم أمامه بإظهار الحقائق التي تعيد له حقه".

"ملف التسويق والموارد المالية في الزمالك سيكون تحت إدارة هاني شكري عضو مجلس الإدارة ومعه محمد الإتربي الذي وافق على العمل لخدمة نادي الزمالك".

"قناة الزمالك ليس عليها سوى إعلان واحد فقط، وأريد الإطلاع على تعاقدات قناة الزمالك".

"هاني برزي عندما كان معي في اللجنة المؤقتة في الزمالك استطاع إبرام تعاقدات إعلانات لبعض اللاعبين بشكل فردي ولكن المجلس السابق ألغى هذه التعاقدات".

"سنعيد اسم نادي الزمالك إلى نادي الزمالك للألعاب الرياضية بميت عقبة، هذا هو الاسم التاريخي للنادي ونفتخر به".

"سيتم إعادة اسم حلمي زامورا على ملعب كرة القدم الرئيسي في نادي الزمالك، فهو الرمز التاريخي للقلعة البيضاء".

"سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى لبناء فرع نادي الزمالك في أكتوبر بعد 18 شهر، وهذا وعد مني".

"عندما ذهبنا لتفقد العمل في فرع نادي الزمالك في أكتوبر لم نجد أي شيء.. فقط وجدنا الأرض الحمد لله".

"أطالب المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات نادي الزمالك بعدم رفع قضايا على النادي وترك المجلس يعمل في استقرار واتركوا النادي يستقر لمدة 4 سنوات وشاهدوا إلى أي مدى سيصل الزمالك".

"ما نستطيع أن نعد به هو أن يكون كل شيء متاحا داخل نادي الزمالك".

"في كرة القدم سنعمل على 5 نقاط، أزمة إيقاف القيد والصفقات وتجديد عقود اللاعبين والجهاز الفني، وأخيرا كيف سنحصل على الأموال لكل ذلك".

"شيكابالا (حاوي) حقيقي في كرة القدم ولا يوجد مثيل له، وهو قائد رائع واللاعبين في الفريق يحبونه بشكل كبير ولذلك دوره يعتبر مكملا لدور الجهاز الفني والإداري".

"غير مسموح لي بالحديث عن صفقات لم تتم بعد، وبعد إنهاء كل شيء ستخرج التصريحات من المتحدث الرسمي لنادي الزمالك".

"المحكمة الرياضية حكمت للزمالك ضد كهربا بغرامة مالية سنحصل عليها منه بالكامل دفعة واحدة".

"غرامة كهربا على اللاعب وليست على النادي الأهلي، فلماذا أكافئ كهربا بتقسيط الغرامة له بعدما أخطأ في حق النادي، وكلما تأخر في السداد تزيد العقوبة وهذا قانون، يجب أن يدفع الغرامة (كاش) لأننا نحافظ على حقوق نادي الزمالك".

"مجبرين على دفع أي غرامة على نادي الزمالك وهذه هي الأصول".

"الإذاعة الداخلية في نادي الزمالك تثير الغضب ولن يحدث ما كان يحدث قبل ذلك، كيف يجلس الأعضاء داخل النادي ولا يستطيعون سماع بعضهم بسبب صوت الإذاعة الداخلية".

"غير ممنوع ارتدات "شورت" داخل نادي الزمالك.. هو اسمه نادي رياضي ومن الطبيعي أن يرتدي الأعضاء الملابس الرياضية وأنا أيضا ارتدي الشورت".