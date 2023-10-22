لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن تلقيه العديد من رسائل التهنئة من أندية وجهات مختلفة بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء، ومن بينها الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

وقال لبيب عبر قناة صدى البلد: "فرحتي بعودة أفراد الجمعية العمومية للذهاب إلى نادي الزمالك أكثر من فرحتي بالفوز في الانتخابات".

وأضاف "بعد شهر من استلام نادي الزمالك سنصدر بيانا بما استلمه مجلس الإدارة من كل شيء له علاقة بالنادي".

وواصل "أول قرار لمجلس إدارة الزمالك الجديد هو إرسال ميزانية النادي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بعد رفضها من الجمعية العمومية".

وشدد "سنواصل دعم فلسطين في إطار الدعم الرسمي للدولة المصرية ونجهز شاحنات إعانات لإرسالها إلى غزة باسم نادي الزمالك".

وأوضح "نريد قلب ما يسمى بالصراع الرياضي إلى منافسة رياضية".

وأشار "النادي الأهلي أرسل لنا رسالة تهنئة بعد الفوز في انتخابات نادي الزمالك، وكذلك كابتن محمود الخطيب أرسل لنا باقة ورد، وسنرد بشكل رسمي على كل رسائل التهنئة التي وصلت لنا من كل الأندية".

وأكد "أشجع نادي الزمالك أكثر من روابط الأولتراس، ولكن دون الخروج عن النص".

واستمر في تصريحاته "لن يكون هناك ظهور إعلامي كبير لأعضاء مجلس إدارة الزمالك في القنوات والبرامج الرياضية بشكل يومي كما كان يحدث سابقا، التصريحات فقط ستكون عبر المتحدث الرسمي للنادي الذي سيتم تعيينه لاحقا".

واستطرد "نفاضل بين أكثر من اسم لاختيار المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، وهذا الشخص سيكون يعمل بالمجال الإعلامي والصحفي وليس من بين أعضاء مجلس الإدارة".

وانتقل لملف آخر قائلا: "إذا حصلنا على الموافقات الأمنية جمهور الزمالك قادر على ملئ أي استاد حتى إذا كانت سعته 100 ألف مشجع".

ثم أفصح "الزمالك والأهلي أكبر ناديين في الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل ويجب أن نحافظ على قيمة الناديين".

وأعلن "بنسبة مليون % سيكون هناك بروتوكول تعاون بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، فنحن لسنا أعداء نحن ناديين بينهما منافسة شريفة".

وضرب المثل قائلا: "يكون هناك لاعبا في الأهلي من المفترض أن يجدد تعاقده ولكن نرى الإعلام كله يتحدث عن تجديد فتوح مع الزمالك".

وتابع "فتوح لاعب زملكاوي وعقده لا يزال مستمرا مع الزمالك وملف تجديد تعاقده أمر مختلف تماما ومجلس الإدارة سيعمل عليه في الوقت المناسب لأن هناك العديد من الملفات المهمة لها الأولوية".

وأتم تصريحاته "يجب عقد جلسة مع الشركة المسؤولة عن قناة نادي الزمالك، وأنا أتوقع أن المسؤولين عن الشركة غير راضيين عن القناة في الفترة الماضية عندما كانت مسخرة لخدمة أشخاص بعينهم".