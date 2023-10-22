فتح الله: فزنا على منافس قوي رغم الغيابات.. والهدف الذاتي يعكس مجهوداتنا

يرى محمود فتح الله المدرب العام لبيرامديز أن لاعبي فريقه قد قدما مجهودا كبيرا ضد فيوتشر واستحقوا الفوز رغم الغيابات.

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال فتح الله عبر المركز الإعلامي للنادي: "سعيد بالفوز اليوم على منافس حقق الانتصار في جميع مبارياته السابقة".

وتابع "اللاعبون قدموا مجهودا كبيرا في المباراة والفريق يعاني من الإصابات ونقص عددي كبير ولكن في النهاية قدم اللاعبين أفضا ما لديهم".

وأضاف "روح اللاعبين كانت كبيرة طوال المباراة وقاتلوا على جميع الكرات وكانوا الأفضل والفوز بهدف عكسي يعكس مجهود الفريق وقتاله طوال المباراة".

كما تحدث أحمد سامي مدافع الفريق وقال: "الحديث لا يزال مكبرا عن فكرة صدارة الدوري لأن البطولة في أسابيعها الأولى وننظر فقط للفوز في كل مباراة سواء محلية أو قارية لأن هدفنا هو التتويج ببطولة".

وأتم "اليوم استحققنا الفوز وكنا الأفضل في كل شيء والهدف الذاتي كان تكليلا لمجهوداتنا".

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.