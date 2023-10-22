مران الأهلي - عودة عبد المنعم ومتولي.. وسلبية مسحة موديست

شارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب مصر.

وخضع عبد المنعم لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة مع الفريق في التدريبات.

وشارك عبد المنعم في مران الفريق الذي اشتمل على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

أيضا عاد محمود متولي للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه من الإصابة في العضلة الأمامية وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي.

وشارك محمود متولي في التدريبات التي اشتملت على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

فيما كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن المسحة الطبية التي أجراها المهاجم الفرنسي أنتوني موديست جاءت سلبية.

واطمأن الجهاز الفني على حالة موديست قبل انطلاق مران اليوم، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أبعده عن المشاركة مع الفريق.

وبدأ موديست اليوم تنفيذ بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد عودته أمس من تنزانيا، والانتهاء من مباراة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي.