انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتلتيك بلباو
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.
تابع من هنا
-------------------
ق80 جووووول أول لبرشلونة عن طريق مارك جويو من أول لمسة بعد دقيقة من دخوله.
ق 67 أدو أريس وبينات دياز بدلا من جوركا جوروزيتا وإنيجو دي جالاريتا
ق 64 لامين جمال يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 60 لامين جمال ورونالد أراوخو بدلا من أوريول روميو وأندرياس كريستنسن
ق 55 جواو فيلكس يسدد على حدود المنطقة ولكن أوناي سيمون يتصدى، فيتابعها فيرمين لوبيز ليتصدى سيمون مجددا
استراحة
ق 26 يوري بيريتشيتشي يغادر بتبديل اضطراري وإنيجو لوكوي يأتي بدلا منه
ق 21 تير شتيجن ينقذ متابعة خطيرة من ويليامز
ق 14 فيرمين لوبيز يسدد رأسية والحارس أوناي سيمون يتصدى بصعوبة
ق 10 جواو فيليكس يسدد ولكن الكرة ترتد من العارضة
ق 5 إيناكي ويليامز يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى
بداية المباراة