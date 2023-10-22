انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(1) يوفنتوس
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميلان ضد يوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق63. جوووووول أول ليوفنتوس عن طريق لوكاتيلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من دفاع ميلان وسكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39. بطاقة حمراء لماليك تشاو لاعب ميلان بعد عرقلة مويس كين المنفرد بالمرمى.
ق16. تشيزني يتألق ويمنع جيرو من التسجيل بتسديدة أرضية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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