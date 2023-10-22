هدف عكسي يكتب سقوط مودرن فيوتشر الأول ويهدي صدارة الدوري لـ بيراميدز

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

ألحق بيراميدز الهزيمة الأولى لـ مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الرابعة من الدوري المصري الذي أقيم على استاد القاهرة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد عبد السلام بالخطأ في مرماه.

الهدف العكسي هو الثاني الموسم الجاري بعد هدف أحمد صبيحة مدافع إنبي لصالح البنك الأهلي في الجولة الرابعة.

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وحقق بيراميدز فوزه الثالث تواليا على فيوتشر بالمسمى الجديد والقديم في جميع المسابقات بعد 5 مباريات سابقة دون فوز.

وارتقى رصيد بيراميدز لـ 10 نقاط في الصدارة بينما تراجع فيوتشر للمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

التشكيل

قاد فيستون ماييلي هجوم بيراميدز، فيما بدأ مروان محسن في هجوم مودرن فيوتشر.

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وتواجد رمضان صبحي ومصطفى فتحي في هجوم بيراميدز، فيما ظهر عبد الكبير الوادي ومحمد فاروق في الهجوم.

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وصف المباراة

مرت الدقائق الأولى من اللقاء هادئة بين الفريقين، وبدأ بيراميدز تحسس الطريق لتهديد مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مودرن فيوتشر.

في الدقيقة 19 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه كريم حافظ ظهير بيراميدز بعد تدخل قوي على عبد الكبير الوادي.

وحاول وليد الكرتي تهديد مرمى جنش لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة في الدقيقة 29.

وبعد سلسلة من التمريرات السريعة للاعبي بيراميدز، أرسل الكرتي عرضية أرضية من الجهة اليسرى لداخل منطقة الجزاء صوب عبد الله السعيد الذي سدد من لمسة واحدة كرة مرت أعلى العارضة في أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني دفع جايمي باتشيكو بتغيير أول بالدفع بمحمد حمدي بدلا من كريم حافظ.

وواصل بيراميدز ضغطه بحثا عن التقدم.

وفي الدقيقة 57 تحقق لبيراميدز ما أراد، حيث أرسل الكرتي عرضية حولها عبد السلام بالخطأ في شباكه.

شارك فاخري لاكاي بدلا من فيستون مايلي في الدقيقة 62 ورد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر بتغييرين بمشاركة عمر السعيد ومحمد صادق بدلا من مروان محسن والوادي.

وكاد أحمد سامي أن يضيف الهدف الثاني لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 68.

الحكم أشهر بطاقتين صفراوين لكل من محمد فاروق لاعب فيوتشر ورمضان صبحي جناح بيراميدز بسبب التدخلات القوية.

ثم أشهر بطاقة صفراء لفاخري لاكاي بسبب تدخل قوي على علي زعزع في الدقيقة 79.

حاول لاعبو فيوتشر تسجيل هدف التعادل لكن دون خطورة لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز وانقضاضه على الصدارة.

بيراميدز مودرن فيوتشر الدوري المصري في الدوري
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