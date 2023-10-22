بهدف قاتل.. الإسماعيلي يخسر على ملعبه من فاركو

حقق فاركو فوزا قاتلا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل على ملعب الإسماعيلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فاركو الوحيد في المباراة رزقي حمرون.

الفوز رفع رصيد فاركو للنقطة الرابعة في المركز الـ 13، بينما توقف الإسماعيلي عند ثلاث نقاط.

المباراة شهدت رفع علم فلسطين من قبل لاعبي الإسماعيلي قبل بداية المباراة، يبنما احتفل لاعبو بيراميدز على طريقة شخصية حنظلة دعما للقضية الفلسطينية.

التشكيل

بدأ عبد الرحمن مجدي بجوار ياو أنور في هجوم الإسماعيلي، بينما هاجم فاركو بسيف تيري وعمرو جمال.

ثلاثي هجومي في تشكيل الإسماعيلي وعمرو جمال يقود هجوم فاركو في تشكيل الفريقين لمباراة اليوم 🏟 pic.twitter.com/ZYR8wOydS6 — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2023

أحداث المباراة

كاد الإسماعيلي أن يتقدم مبكرا عن طريق محمد عبد السميع ولكن تسديدته تألق محمد سعيد "شيكا في التصدي لها.

وسدد محمد فخري تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى في الدقيقة الـ 19 ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وفي الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة الـ 58 سدد ياو أنور بقوة كرة فوق المرمى.

وعادت العارضة لإنقاذ الإسماعيلي من جديد في الدقيقة الـ 75 من ركلة حرة مباشرة نفذها شكري نجيب.

وفي الدقيقة الـ 91 سجل رزقي حمرون هدف الفوز لفاركو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد شريف.

وعادت العارضة للتدخل ولكن تلك المرة كانت في صف فاركو بعد أن منعت عبد الرحمن مجدي من تسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 96.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة ضد الداخلية على ملعب السلام يوم 30 أكتوبر، بينما سيلعب فاركو ضد الجونة يوم 28.