تشكيل برشلونة - فيرمان أساسي.. وفيران توريس يقود الهجوم

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتلتيك بلباو.

ويلعب برشلونة على ملعبه ضد أتلتيك بلباو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة مشاركة فيرمين لوبيز بشكل أساسي، ويقود فيران توريس وجواو فيليكس خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
مباشر بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(0) الوداد.. انطلاق المباراة الدوري الإفريقي - مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة سيمبا التشكيل - حارس ميلان الثالث أساسي.. وكييزا وفلاهوفيتش على دكة يوفنتوس الدوري الإفريقي - الترجي يخسر مباراة الأزمة أمام مازيمبي

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي.

الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: جافي – فيران توريس – جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدران.

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتلتيك بلباو.. بداية المباراة لم يتصدر الدوري ولكن أصبح الأقوى هجوميا.. جيرونا يسحق ألميريا بخماسية ذا صن: بسبب الوجبات السريعة.. جرينوود يكسر قواعد مدربه عودة جمال وبالدي لقائمة برشلونة في مواجهة بلباو "عادت العنصرية مجددا" بيان من فينيسيوس وطلب من إسبانيا قبل مونديال 2030 في المواجهة الأولى ضد راموس.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(1) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – عودة ألابا.. ورودريجو برفقة فينيسيوس في الهجوم
أخر الأخبار
الأهلي يهنئ مجلس إدارة الزمالك الجديد بفوزه في الانتخابات 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتلتيك بلباو.. بداية المباراة 12 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية المباراة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف عكسي يكتب سقوط مودرن فيوتشر الأول ويهدي صدارة الدوري لـ بيراميدز 49 دقيقة | الدوري المصري
بهدف قاتل.. الإسماعيلي يخسر على ملعبه من فاركو 51 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - فيرمان أساسي.. وفيران توريس يقود الهجوم ساعة | الدوري الإسباني
استراحة بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري الإفريقي - مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب