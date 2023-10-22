تشكيل برشلونة - فيرمان أساسي.. وفيران توريس يقود الهجوم

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتلتيك بلباو.

ويلعب برشلونة على ملعبه ضد أتلتيك بلباو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة مشاركة فيرمين لوبيز بشكل أساسي، ويقود فيران توريس وجواو فيليكس خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي.

الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: جافي – فيران توريس – جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدران.