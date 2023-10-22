التشكيل - حارس ميلان الثالث أساسي.. وكييزا وفلاهوفيتش على دكة يوفنتوس

يبدأ أنطونيو ميرانتي أساسيا لأول مرة بقميص ميلان في مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويغيب عن ميلان حارسيه مايك ماينيان بسبب الإيقاف وماركو سبورتيلو بسبب الإصابة.

ويقود أليساندرو فلورينزي الجهة اليسرى في ظل غياب ثيو هيرناديز.

في المقابل يبدأ أركاديوش ميليك ومويس كين في هجوم يوفنتوس، ويتواجد دوشان فلاهوفيتش وفيدريكو كييزا على الدكة.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: أنطونيو ميرانتي

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماليك تشاو – فيكايو توموري – أليساندرو فلورينزي

الوسط: ياسين عدلي – يونس موسى – تيجاني رينديرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

Here we go 💪#MilanJuve #SempreMilan Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/W7bfMZ9Hlf — AC Milan (@acmilan) October 22, 2023

فيما تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: جيلسون بريمير – فيدريكو جاتي – دانييلي روجاني

الوسط: تيموتي وياه – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: أركاديوش ميليك – مويس كين

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 21 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 20 نقطة.