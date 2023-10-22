التشكيل - حارس ميلان الثالث أساسي.. وكييزا وفلاهوفيتش على دكة يوفنتوس

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - يوفنتوس وميلان

يبدأ أنطونيو ميرانتي أساسيا لأول مرة بقميص ميلان في مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويغيب عن ميلان حارسيه مايك ماينيان بسبب الإيقاف وماركو سبورتيلو بسبب الإصابة.

ويقود أليساندرو فلورينزي الجهة اليسرى في ظل غياب ثيو هيرناديز.

أخبار متعلقة:
سكاي: فرصة جديدة لـ جيرو؟ إصابة حارس ميلان الثاني قبل لقاء يوفنتوس تقرير: التحقيق مع لاعب يوفنتوس لاتهامه في الرهان بشكل غير قانوني بلماضي يوضح موقف لاعب ميلان من الانضمام لمنتخب الجزائر لا جازيتا: ديبالا يغيب شهرا للإصابة.. وموقفه من مباراة إنتر ميلان

في المقابل يبدأ أركاديوش ميليك ومويس كين في هجوم يوفنتوس، ويتواجد دوشان فلاهوفيتش وفيدريكو كييزا على الدكة.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: أنطونيو ميرانتي

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماليك تشاو – فيكايو توموري – أليساندرو فلورينزي

الوسط: ياسين عدلي – يونس موسى – تيجاني رينديرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

فيما تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: جيلسون بريمير – فيدريكو جاتي – دانييلي روجاني

الوسط: تيموتي وياه – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: أركاديوش ميليك – مويس كين

Image

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 21 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ميلان يوفنتوس التشكيل الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتلتيك بلباو.. بداية المباراة مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية المباراة لم يتصدر الدوري ولكن أصبح الأقوى هجوميا.. جيرونا يسحق ألميريا بخماسية للمرة الثانية بدون مصطفى محمد.. نانت يفوز على مونبلييه شعراوي باكيا: أحترم كرة القدم.. ولا أقبل اتهام المراهنات أياكس يواصل السقوط.. خسارة رابعة تواليا وفي المركز قبل الأخير بالدوري الهولندي جنون الوقت القاتل ينصر روما على مونزا.. ورقم قياسي سلبي لمورينيو ذا صن: بسبب الوجبات السريعة.. جرينوود يكسر قواعد مدربه
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتلتيك بلباو.. بداية المباراة 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية المباراة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف عكسي يكتب سقوط مودرن فيوتشر الأول ويهدي صدارة الدوري لـ بيراميدز 44 دقيقة | الدوري المصري
بهدف قاتل.. الإسماعيلي يخسر على ملعبه من فاركو 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - فيرمان أساسي.. وفيران توريس يقود الهجوم 57 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري الإفريقي - مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
التشكيل - حارس ميلان الثالث أساسي.. وكييزا وفلاهوفيتش على دكة يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب