لم يتصدر الدوري ولكن أصبح الأقوى هجوميا.. جيرونا يسحق ألميريا بخماسية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

جيرونا

في مباراة لم يتمكن فيها جيرونا من انتزاع صدارة جدول الترتيب رغم الفوز الكبير، ولكن أصبح الأقوى هجوميا بالدوري، فاز الفريق الكتالوني على ألميريا بخماسية.

سحق جيرونا ضيفه ألميريا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف جيرونا كل من إيفان مارتين، وأرتيم دوفبيك هدفين، وسافيو، وكريستيان ستواني هدف، بينما سجل ليو بابتيستاو هدفا ألميريا.

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وأصبح جيرونا هو الفريق الأقوى هجوميا في الدوري بتسجيل 24 هدفا، بينما ألميريا أصبح الدفاع الأضعف بتلقيه 29 هدفا.

لكن ورغم تسجيل 24 هدفا، وكونه الهجوم الأقوى، لكن كل ذلك لم يشفع لـ جيرونا لانتزاع الصدارة من ريال مدريد، والذي احتفظ بها بفارق الأهداف.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 25 في وصافة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ألميريا عند النقطة الثالثة متذيلا الجدول.

التشكيل

بدأ ميتشيل مدرب جيرونا المباراة بالأوكراني دوفبيك كمهاجم وبصناعي لعب مارتين وسافيو.

بينما بدأ جازيكا جاريتانو بالبرازيلي بابتيستاو اللاعب الأبرز في ألميريا كمهاجم صريح.

وصف المباراة

سجل بابتيستاو الهدف الأول سريعا في الدقيقة الثانية من المباراة بعدما وجد نفسه في تمركز جيد داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وسكنت شباك باولو جاتزانيجا حارس جيرونا.

رد جيرونا سريعا بالتسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق مارتين ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

مرة أخرى بابتيستاو يسجل الهداف الثاني في الدقيقة 24 بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء وتذهب في الجانب الأيمن من المرمى.

وتمكن مارتين من تقليص الفارق لجيرونا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 37 من صناعة أليكس جارسيا وسدد مارتين الكرة في الجانب الأيسر لفيرناندو مارتينيز حارس ألميريا.

وتعادل دوفبيك سريعا لجيرونا في الدقيقة 39 بعدما حافظ على هدوءه داخل منطقة الجزاء وسدد في الجهة اليمنى من المرمى.

وأبى الأوكراني أن يخرج فريقه متعادلا فسجل هدف التقدم في الدقيقة 43 بعد مجهود فردي حتى منطقة الجزاء وسدد الكرة لتسكن شباك مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الشوط الثاني

اكتساح جيرونا لـ ألميريا

في الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا، فبعد التعادل ومن ثم التقدم لجيرونا في الشوط الأول، أُحبط ألميريا واستغل رجال ميتشيل حالة لاعبيهم.

سجل سافيو الهدف الرابع في الدقيقة 71 بعد عمل رائع من صانع الهدف أليكس جارسيا، إذ صنع مرة أخرى لكن لسافيو وسدد الكرة في مرمى مارتينيز مسجلا الهدف.

وبالرغم من خروج نجم الفريق دوفبيك إلا أن بديله كريستيان ستواني رفض ألا يسجل هو الآخر، فنجح في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 85 بعد عرضية من أرناو مارتينيز وسجلها المهاجم الأوروجواني.

وبعد هدف ستواني أصبح جيرونا الهجوم الأقوى في لا ليجا بعدما تخطى أتليتكو مدريد الذي سجل 23 هدفا.

ولكن لم يتمكن جيرونا من تصدر جدول الترتيب بسبب فارق الأهداف لصالح ريال مدريد والذي سيضمن صدارة الدوري حتى إذا فاز برشلونة على أتليتكو بلباو بعد قليل.

استحوذ جيرونا على المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لألميريا، وتمكن جيرونا من صناعة ثلاث فرص محققة للتهديف وأهدر واحدة.

بينما على الجانب الأخر صنع ألميريا فرصة واحدة محققة للتهديف ولم يهدرها.

أما التسديدات فسدد جيرونا ثمان تسديدات على المرمى، بينما ألميريا خمسة فقط.

بهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 25 في وصافة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ألميريا عند النقطة الثالثة متذيلا الجدول.

جيرونا ألميريا الدوري الإسباني ستواني
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