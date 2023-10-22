عبد الرحمن سامح يحقق فضية كأس العالم للسباحة في المجر

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 19:29

كتب : FilGoal

عبد الرحمن سامح - سباحة

حقق السباح المصري عبد الرحمن سامح فضية كأس العالم في بودابست في المجر ضمن سباق 50 متر فراشة.

وأنهى عبد الرحمن السباق في المركز الثاني بزمن 23.13 ثانية، خلف الأمريكي ميشيل أندرو صاحب المركز الأول بزمن 23.11 ثانية.

وكان عبد الرحمن سامح حقق الأسبوع الماضي ذهبية بطولة العالم في أثينا في اليونان.

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وسبق أن حقق سامح البالغ 20 عاما الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب 2019 في بيونيس آيرس بالأرجنتين.

وحذف الاتحاد الدولي للألعاب المائية، صور البطل المصري عبد الرحمن سامح والمتوج بميدالية ذهبية في كأس العالم باليونان.

وحقق سامح ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية.

ونشر الاتحاد الدولي صور كافة المتوجين في مختلف المنافسات باستثناء عبد الرحمن.

ويأتي ذلك بعد كلمة السباح المصري عقب التتويج والتي كانت داعمة للقضية الفلسطينية.

وقال سامح عقب الفوز في بطولة العالم الأسبوع الماضي: "لا يمكنني الاحتفال بالتتويج بالميدالية الذهبية وأخوتي يتم قتلهم يوميا في فلسطين".

وأتم "تمت مهاجمتي طوال الأسبوع بسبب دعمي لأخوتي هناك ولكني سأستمر في ذلك".

السباحة عبد الرحمن سامح
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