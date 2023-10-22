انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) فاركو

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - فاركو - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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ق94. محمد سعيد شيكا يتعملق في التصدي لكرة من على خط المرمى.

ق91. جوووول قاتل لفاركو عن طريق رزقي حمرون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق75. العارضة تنقذ الإسماعيلي من ركلة حرة مباشرة سددها شكري نجيب.

ق58. ياو أنور يهدر فرصة تسجيل الأول للإسماعيلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19. العارضة تمنع الأول لفاركو بتسديدة صاروخية من محمد فخري.

ق7. محمد سعيد شيكا يتألق في التصدي لتسديدة قوية من محمد عبد السميع.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي فاركو الدوري المصري
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