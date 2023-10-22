رقم لم يتحقق منذ 24 عاما.. المقاولون يتعادل مع زد بثلاثية في موقعة ركلات الجزاء

في مباراة دخلت تاريخ الدوري المصري كأكثر لقاء يشهد احتساب ركلات جزاء تاريخيا، تعادل المقاولون العرب ونادي زد في قمة الإثارة فيما بينهما.

حقق المقاولون العرب تعادلا صعبا في اللحظات الأخيرة ضد زد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

سجل أهداف المقاولون العرب كل من جوزيف أوتشايا، ومحمد سالم، وأحمد فوزي، بينما أحرز أهداف زد كل من محمود صابر، ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، ورأفت خليل.

video:1

وشهدت المباراة معادلة رقم قياسي تم تحقيقه منذ 24 عاما في مباراة للزمالك ضد القناة، إذ تم احتساب خمس ضربات جزاء، كأكثر مباراة تشهد احتساب ركلات جزاء في تاريخ الدوري المصري. وقتها سجل بشير التابعي وأيمن عبد العزيز هدفين للزمالك وسجل تشيرنو مينساري للقناة، وأهدر هيثم فاروق ركلته لصالح الأبيض.

بهذا التعادل ارتفع رصيد المقاولون للنقطة الثانية في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما وصل زد للنقطة الثامنة في المركز الرابع.

التشكيل

مجدي عبد العاطي بدأ بـ شادي حسين في هجوم زد، فيما تواجد محمد أشرف بكري كظهير أيسر، وعلي لطفي في حراسة المرمى.

في الجهة الأخرى، بدأ شوقي غريب بـ عمار حمدي كأساسي لأول مرة هذا الموسم في تشكيل المقاولون العرب، فيما قاد مامادو نياس الهجوم بجانب محمد سالم.

🟢 شادي حسين يقود الهجوم في تشكيل زد لمواجهة المقاولون في الدوري 🟡 ثنائي هجومي في تشكيل المقاولون لمواجهة زد pic.twitter.com/AyPKEBcRn1 — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2023

وصف المباراة

دخل المقاولون بشكل سريع في المباراة إذ تمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بسبب دخول علي لطفي حارس مرمى زد بقوة على مامادو نياس بعدما تأخر في استخلاص الكرة، ليحتب حكم اللقاء ركلة جزاء.

وسجل أوتشايا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء.

وحصل مصطفى سعد لاعب زد على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء في الدقيقة الـ12 بعد تدخل قوي على عماد الدين بوبكر في منتصف الملعب، إذ عاد الحكم لتقنية الفيديو وكان من الممكن أن يشهر البطاقة الحمراء ولكن اكتفى بالبطاقة الصفراء.

وأحرز محمد سالم الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة الـ17 بعد كرة عرضية من مامادو نياس من الناحية اليمنى قابلها سالم برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 39 تحصل شادي حسين مهاجم زد على بطاقة صفراء بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو قرر حكم اللقاء أن يحتسب ركلة جزاء ثانية لزد وإلغاء إنذار شادي حسين.

وفي الدقيقة 40 سدد محمد سمير مدافع زد ركلة الجزاء وتصدى لها محمود أبو السعود حارس المقاولون من أسفل يسار مرماه.

الركلة هي الرابعة لـ محمد سمير التي يهدرها في مسيرته بالكامل، والأولى منذ موسم 2019/2020 حينما كان يمثل المقاولون العرب حينها.

ركلة جزاء ثالثة احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 48 من الشوط الأول بسبب لمسة يد على فاروقا نور الدين مدافع المقاولون، وتولى محمود صابر مسؤولية تسديد الكرة ليسجلها بنجاح ليقلص الفارق وتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف، ولينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

الشوط الثاني

ضربات الجزاء لم تنتهِ

قرر مجدي عبد العاطي مدرب زد إجراء ثلاثة تغييرات قبل بداية الشوط الثاني، إذ أخرج كل من محمود صابر ومصطفى سعد وعبد الله مجدي ودخول ديلسون كاموني ورأفت خليل وأحمد عاطف.

أهدر نياس انفرادا تاما بمرمى علي لطفي في الدقيقة 50 ولكن تمكن حارس الأهلي السابق من التصدي ليعطي لفريقه أملا في تدارك النتيجة.

تبديل رابع من مجدي عبد العاطي بخروج المدافع على جمال ودخول لاعب الوسط حجاج عويس في الدقيقة 63، ورد عليه شوقي غريب مدرب المقاولون بإجراء أول تبديلاته بخروج محمد سالم ودخول عمرو مرعي.

لم يكتف غريب بذلك فأراد أن يحافظ على النتيجة بخروج المهاجم نياس ودخول إسلام عبد النعيم لاعب الوسط في الدقيقة 72 وأيضا خرج عمار حمدي ودخل أحمد فوزي إذ يلعب الثنائي في نفس المركز في وسط الملعب.

ركلة جزاء رابعة في المباراة في الدقيقة 79 لزد، إذ بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار باحتساب ضربة جزاء بداعي لمسة يد على أوتشايا داخل منطقة الجزاء.

وسددها مصطفى زيكو بنجاح في شباك المرمى في الدقيقة 81 ليعادل النتيجة لزد وتكون نتيجة اللقاء هدفين لكل فريق.

تبادل أدوار

وفي الدقيقة 86 أجرى شوقي غريب تبديلين إذ بعد التعادل أراد أن يتقدم فريقه مرة أخرى فقرر خروج محمد مجلي لاعب الوسط وأمير عابد المدافع ودخول زياد فرج والحبيب أحمد حسن لاعبا الوسط.

وفي الدقيقة 89 أخرج مجدي عبد العاطي مهاجمه شادي حسين ونزول لاعب الوسط معط ماجاسا ليؤمن نتيجة التعادل إذ تبادلت الأدوار بين الثنائي فأراد من قبل شوقي غريب أن يدافع أكثر ليدافع عن نتيجة اللقاء، والآن يفعل مجدي عبد العاطي الشيء ذاته.

الهجمات المرتدة أتت مفعولها لزد ففي الدقيقة 94 حين احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء خامسة وأخيرة لزد بعد إعاقة أحمد علاء لاعب المقاولون لمصطفى زيكو، وسدد رأفت خليل ضربة الجزاء وسجل الهدف الثالث والتقدم لأول مرة في المباراة.

وأبى المقاولون أن ينتهي اللقاء بدون إثارة ففي الدقيقة 101 سجل أحمد فوزي التعادل للمقاولون بعد تسديدة قوية سكنت شباك علي لطفي.

وينتهي اللقاء الدرامي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة ضربات الجزاء.

التعادل رفع رصيد المقاولون للنقطة الثانية في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما وصل زد للنقطة الثامنة في المركز الرابع.