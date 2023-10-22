التشكيل - أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وأول فريق لـ فاركو بقيادة خالد جلال
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:22
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - محمد هاشم - إياد العسقلاني
خط الوسط: عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع
خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور - مروان حمدي
على الجانب الآخر جاء تشكيل فاركو بقيادة خالد جلال في مباراته الأولى كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا - عزمي غوما
خط الوسط:كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد البحراوي
خط الهجوم: سيف تيري - عمرو جمال
وتولى خالد جلال قيادة فاركو خلفا للبرتغالي برونو روماو.
ويحتل فاركو المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.