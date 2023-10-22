التشكيل - أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وأول فريق لـ فاركو بقيادة خالد جلال

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

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خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - محمد هاشم - إياد العسقلاني

خط الوسط: عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور - مروان حمدي

على الجانب الآخر جاء تشكيل فاركو بقيادة خالد جلال في مباراته الأولى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا - عزمي غوما

خط الوسط:كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد البحراوي

خط الهجوم: سيف تيري - عمرو جمال

وتولى خالد جلال قيادة فاركو خلفا للبرتغالي برونو روماو.

ويحتل فاركو المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

الدوري المصري فاركو الإسماعيلي خالد جلال
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