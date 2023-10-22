للمرة الثانية بدون مصطفى محمد.. نانت يفوز على مونبلييه

حقق نانت الفوز على مونبلييه بهدفين دون مقابل على ملعب الأول في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كانت الثانية التي يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت بسبب طرده ضد رين.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة الـ 14 في المركز السابع بجدول الترتيب.

تقدم نانت عن طريق فلورين موليت بالهدف الأول في الدقيقة الـ 44.

وأضاف عبد القادر بامبا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 74 بعد تمريرة من موسيس سيمون.

ومن المقرر أن يعود مصطفى للمشاركة مع نانت بداية من المباراة المقبلة بعد نهاية فترة إيقافه.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد لانس يوم 28 أكتوبر المقبل.