التشكيل - ماييلي ورمضان ومصطفى في هجوم بيراميدز.. ومروان يقود مودرن فيوتشر

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي

يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز، فيما يبدأ مروان محسن في هجوم مودرن فيوتشر في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ويتواجد رمضان صبحي ومصطفى فتحي في هجوم بيراميدز، فيما يظهر عبد الكبير الوادي ومحمد فاروق في الهجوم.

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وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين

الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمد عبد السلام – خالد رضا - عمر كمال

الوسط: غنام محمد – باباتوندي بيلو – ناصر ماهر

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان محسن – محمد فاروق

ويتصدر فيوتشر ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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