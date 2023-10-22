اللجنة الأولمبية تعتمد نتائج انتخابات الزمالك

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 17:27

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك - بيان رسمي

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي.

وفازت القائمة الموحدة بالكامل بقيادة حسين لبيب في سباق انتخابات نادي الزمالك.

وفاز حسام المندوه الحسيني بمنصب أمين الصندوق، بعد الجدل الذي أثير حول شرعية وجوده في الانتخابات.

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وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.

الزمالك انتخابات الزمالك اللجنة الأولمبية
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