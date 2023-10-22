سانتو يستبعد حمد الله من قائمة اتحاد جدة أمام القوة الجوية

استقر البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة على قائمة الأجانب التي سيخوض بها مباراة الفريق ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، حسب جريدة اليوم السعودية.

ويستضيف اتحاد جدة يوم الاثنين فريق القوة الجوية العراقي لحساب الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وذكر التقرير أن المغربي عبدالرزاق حمد الله أصبح خارج حسابات نونو سانتو في لقاء القوة الجوية بعد الصيام التهديفي الذي يسيطر على اللاعب خلال المباريات الأخيرة للعميد.

لوائح دوري أبطال آسيا تتيح لكل فريق استخدام 5 لاعبين أجانب، خلافا للوائح الدوري السعودي التي تتيح للفرق الاستفادة من 8 أجانب.

وجاءت اختيارات سانتو للخماسي الأجنبي لمباراة القوة الجوية على النحو التالي:

لويز فيليبي - فابينهو - إيجور كورنادو - نجولو كانتي - كريم بنزيمة.

ويتطلع اتحاد جدة لاستعادة صدارة المجموعة والفوز على القوة الجوية بعدما حصد العميد أول 3 نقاط بالفوز على أجمك الأوزبكي.

فيما تم تعليق موقف مباراته ضد سباهان الايراني التي لم تقام بمنافسات الجولة الثانية.

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