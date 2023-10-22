الأهلي يهنئ مجلس إدارة الزمالك الجديد بفوزه في الانتخابات

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

أرسل مجلس إدارة الأهلي تهنئة إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على فوزه في انتخابات القلعة البيضاء.

وجاء نص بيان الأهلي كالآتي:

"السيد الأستاذ حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحية إعزاز وتقدير وبعد".

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"مجلس إدارة النادي الأهلي ينهئ سيادتكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر بثقة الجمعية العمومية لناديكم الكبير وتوليكم المسؤولية متمنين لكم دوام التوفيق لما فيه مصلحة الرياضية المصرية.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".

وكانت قائمة حسين لبيب فازت بالكامل في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وفاز مع حسين لبيب كل من هشام نصر في منصب نائب الرئيس، وحسام المندوه في منصب أمين الصندوق.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.

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