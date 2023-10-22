أياكس يواصل السقوط.. خسارة رابعة تواليا وفي المركز قبل الأخير بالدوري الهولندي

واصل أياكس موسمه المخيب والبداية السلبية بخسارة جديدة في الدوري الهولندي وتلك المرة أمام أوتريخت، وكذلك توقفت المباراة لما يقارب 12 دقيقة.

وتعد تلك المباراة الثالثة الموسم الجاري التي تتوقف أحداثها وأياكس أحد طرفيها في الدوري الهولندي.

وحقق أياكس فوزا وحيدا في الدوري الهولندي من 7 مباريات خاضها الفريق، حيث يمتلك مباراة مؤجلة ضد فوليندام ومباراة أخرى لم تكتمل ضد فالفيك.

وسبق أن توقفت مباراته ضد فينيورد ثم استكملت بعد عدة أيام وانتهت بفوز منافسه بنتيجة 4-0.

وتعد تلك البداية الأسوأ لأياكس في الدوري منذ موسم 2008-09.

ويحتل أياكس المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 5 نقاط، وخسر آخر 4 مباريات في الدوري.

وصف المباراة

أوتريخت تقدم أولا عن طريق ريان فلامنجو في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثانس أضاف فان دير هورن الهدف الثاني من صناعة المغربي زكريا لبيض.

أياكس قلب النتيجة في 13 دقيقة بتسجيل 3 أهداف.

فسجل كريستيان هلينسون ثنائية في الدقيقتين 52 و55، وأضاف ستيفن بيرجفاين الهدف الثالث في الدقيقة 65.

لكن بدلاء أوتريخت استطاعوا قلب النتيجة مجددا، فسجل ينس تورنسترا هدف التعادل في الدقيقة 71.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 89 بسبب إلقاء أحد المقذوفات داخل أرض الملعب واستمر التوقف ما يقارب 12 دقيقة.

89. De wedstrijd is tijdelijk stilgelegd na een incident waarbij een voorwerp op het veld is gegooid.#utraja — AFC Ajax (@AFCAjax) October 22, 2023

ثم خطف البديل أوسكار فراولو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90، ثم احتسب الحكم 8 دقائق وقت بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد سوى خسارة أخرى لأياكس.