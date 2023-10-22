اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب كأس جراسهوبر للمرة الثانية على التوالي

واصلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا تفوقها هذا الموسم بتحقيق لقب كأس جراسهوبر للموسم الثاني على التوالي.

وتغلبت نور الشربيني على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية.

ويأتي نهائي كأس جراسهوبر تكرارا لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع الماضي والتي حصدت نور الشربيني لقبها أيضا.

وحسمت نور الشربيني لقب كأس جراسهوبر في 62 دقيقة للمباراة النهائية.

وتفوقت نور على زميلتها هانيا أول شوطين بنتيجة 11-6 و 11-7.

ونجحت نور في خطف الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 11-9 بعدما حاولت هانيا تقليص الفارق.

ورفعت نور الشربيني رصيدها إلى 37 بطولة دولية خلال مسيرتها.

وأثبتت نور تفوقها في المواجهات المباشرة ضد هانيا الحمامي إذ تغلبت في عشر مباريات مقابل 7 لصالح هانيا.

ويلعب كريم عبد الجواد بعد قليل نهائي الرجال بمواجهة الويلزي جويل ماكين.