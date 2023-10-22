مدرب طرابزون يعلن جاهزية تريزيجيه أمام ألانياسبور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

تريزيجيه

أعلن عبد الله أفجي المدير الفني لفريق طرابزون عن جاهزية محمود حسن "تريزيجيه" لخوض مواجهة ألانياسبور.

وكان تريزيجيه قد تعرض لكدمة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام الجزائر في التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

ونقلت صحيفة فاناتيك التركية تصريحات أفجي قائلا: "كان من المثير للفضول لنا ما إذا كان تريزيجيه سيلعب أمام ألانياسبور أم لا".

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وأضاف "نحن سعداء بمشاركة تريزيجيه في التدريبات ولا يوجد أي عائق أمام اللاعب لخوض المباراة".

ويستضيف طرابزون سبور فريق ألانياسبور غدا الإثنين في تمام الثامنة مساء.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري التركي.

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قد صرح لـ FilGoal.com بسلامة تريزيجيه.

وغادر تريزيجيه مواجهة مصر أمام الجزائر وشارك عمر مرموش بدلا منه.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين في معسكر أبو ظبي أمام كل من زامبيا والجزائر على الترتيب.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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