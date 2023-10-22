انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب (3) (3) زد.. تعادل مثير

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

هدف محمد سالم في شباك علي لطفي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وزد في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحد دون أي فوز.

فيما يحتل زد المركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

أخبار متعلقة:
التشكيل - عمار حمدي يعود لقيادة وسط المقاولون العرب.. وشادي وزيكو في هجوم زد مدرب زد: كنت واثقا من الفوز على الجونة 6 أهداف وطرد.. بداية زد المثالية تصطدم بتعادل أمام بلدية المحلة بالعلامة الكاملة.. زد يفوز على الجونة ويتقاسم صدارة الدوري مع مودرن فيوتشر

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+11: جووول التعااادل..تسديدة غالطت علي لطفي وسكنت الشباك

90+7: ريمونتادا بركلات الترجيح.. رأفت خليل يسجل هدف من علامة الجزاء

ق 90+4: ركلة جزاء خامسة في اللقاء

ق 81: جووول الثااااني.. زيكو يسجل من علامة الجزاء

ق 79: ركلة جزاء لزد بعد لمسة يد على جوزيف أوشايا

ق 77: مطالبات بركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول محمود صابر يسجل هدف تقليص الفارق لزد من علامة الجزاء.

ق 45+2: ركلة جزاااء ثالثة في اللقاء بعد لمسة يد على فاروقا نور الدين

ق 40: محمد سمير يهدر ركلة جزاء وابو السعود يتألق ويبعدها لركنية

ق 39: ركلة جزاااء جديدة لصالح شادي حسين بعد العودة لتقنية الفيديو

ق. 16 جوووووول ثااااني للمقاولون. عرضية من مامادو نياس يقابلها محمد سالم برأسية في مرمى علي لطقي محرزا الثاني.

ق. 15 حكام الفيديو يستدعون حكم اللقاء لمراجعة اللقطة ولكنه يصر على قراره ويرفض طرد مصطفى سعد.

ق. 14 تدخل قوي من مصطفى سعد على عماد الدين بوبكر والحكم يمنحه بطاقة صفراء.

ق 5: جوزيف أوشايا يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

ق 3: ركلة جزاء للمقاولون العرب

بداية اللقاء

المقاولون العرب الدوري المصري في الدوري زد
نرشح لكم
رقم غير مسبوق منذ 24 عاما.. المقاولون يتعادل مع زد بثلاثية في موقعة ركلات الجزاء مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) مودرن فيوتشر.. بداية اللقاء التشكيل - أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وأول فريق لـ فاركو بقيادة خالد جلال التشكيل - ماييلي ورمضان ومصطفى في هجوم بيراميدز.. ومروان يقود مودرن فيوتشر التشكيل - عمار حمدي يعود لقيادة وسط المقاولون العرب.. وشادي وزيكو في هجوم زد مواعيد مباريات الأحد 22 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وبرشلونة ضد بلباو بيان من مجلس إدارة الزمالك بشأن خطوات لدعم الشعب الفلسطيني
أخر الأخبار
رقم غير مسبوق منذ 24 عاما.. المقاولون يتعادل مع زد بثلاثية في موقعة ركلات الجزاء 37 ثاتيه | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) مودرن فيوتشر.. بداية اللقاء 27 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وأول فريق لـ فاركو بقيادة خالد جلال 39 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثانية بدون مصطفى محمد.. نانت يفوز على مونبلييه 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - ماييلي ورمضان ومصطفى في هجوم بيراميدز.. ومروان يقود مودرن فيوتشر 43 دقيقة | الدوري المصري
شعراوي باكيا: أحترم كرة القدم.. ولا أقبل اتهام المراهنات ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإفريقي - مازيمبي (1)-(0) الترجي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب