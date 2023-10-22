التشكيل - عمار حمدي يعود لقيادة وسط المقاولون العرب.. وشادي وزيكو في هجوم زد

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

شادي حسين - زد

يعود عمار حمدي لقيادة خط وسط المقاولون العرب في مواجهة زد لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويستعد الفريقان لمواجهة مثيرة ستبدأ في الرابعة عصرا على استاد المقاولون العرب.

في المقابل يواصل مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد الاعتماد على ثنائية مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين في الهجوم.

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وجاء تشكيل ذئاب الجبل:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: عماد الدين بو بكر – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: أمير عابد – أحمد الشيمي – محمد مجلي – عمار حمدي - جوزيف أوشايا

الهجوم: محمد سالم – مامادو نياس

فيما جاء تشكيل زد:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف بكري – محمد سمير – مصطفى العش – علي جمال "لا لا"

الوسط: مصطفى سعد – بيتر زيلو موتوموسي – عبد الله مجدي – محمود صابر

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحد دون أي فوز.

فيما يحتل زد المركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

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