الرياضية: الهلال السعودي يعاقب لاعبه البرازيلي

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 15:25

كتب : FilGoal

ميشيل لاعب الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال السعودي تتجه إلى فرض عقوبة مالية على البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح الفريق.

وانفعل ميشيل ديلجادو على مدربه عقب استبداله في مباراة الخليج ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال تنوي معاقبة ميشيل بالخصم من راتبه وفق اللائحة الداخلية للاعبين.

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وتبدأ الغرامات المالية من 5% في حالات الاستياء بعد الاستبدال.

وأوضح التقرير أن اللائحة ستُطبَّق على البرازيلي على الرغم من ظهوره تليفزيونيا عقب المواجهة، وتأكيده أن انفعاله جاء تعبيرا عن غضبه من نفسه بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول في المباراة، وليس احتجاجًا على تغييره.

وشارك ميشيل في 12 مباراة مع الهلال هذا الموسم، وسجل هدفا وصنع 2.

ويتصدّر الهلال الدوري برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التعاون، أقرب مطارديه.

ميشيل الهلال
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