ذا صن: بسبب الوجبات السريعة.. جرينوود يكسر قواعد مدربه

كسر ماسون جرينوود لاعب خيتافي قواعد خوسيه بوردالاس مدرب فريقه.

وعرضت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية صورا للاعب البالغ من العمر 22 عاما يكسر قواعد مدربه الإسباني بشراء وجبات سريعة رفقة والده.

وذكرت الصحيفة أن بوردالاس يلزم وزن اللاعبين في الفريق الإسباني كل يوم ويتم فرض غرامة مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن الحد المسموح به حسب طول قامته.

وبالتالي إذا واصل الجناح الإنجليزي ممارسته حياته بتلك الطريقة في تناول الطعام وزاد وزنه، سيتم فرض غرامة مالية عليه.

وسجل جرينوود هدفا وصنع آخر في خمس مباريات شارك فيها رفقة الفريق المدريدي.

وكان آخر هدف سجله جرينوود قبل أن يسجل مع خيتافي ضد سيلتا فيجو في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني في يوم 19 يناير 2022 في شباك برينتفورد في الجولة الـ17 مع مانشستر يونايتد.

وانتقل جرينوود إلى خيتافي قادما من الشياطين الحمر على سبيل الإعارة الجافة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد.

ماذا حدث؟

اتهمت صديقة جرينوود اللاعب بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب.