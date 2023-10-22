عودة جمال وبالدي لقائمة برشلونة في مواجهة بلباو

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

لامين جمال

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة أتليتك بلباو.

ويستعد البلوجرانا لاستضافة بلباو في مواجهة صعبة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الثنائي المصاب، لامين جمال وأليخاندرو بالدي.

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صاحب الـ 16 عاما كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني قبل التوقف الدولي.

فيما تعرض بالدي لإصابة عضلية في معسكر منتخب إسبانيا.

فيما شهدت القائمة عدة غيابات، أبرزها روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي روبرتو وجول كوندي.

ويسعى برشلونة لتقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة في حالة فوزه على بلباو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إنياكي بيني- أندر استرالاجا

الدفاع: رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - أندريس كريستينسن - اليخاندرو بالدي - جواو كانسيلو - ماركوس ألونسو - هيكتور فورت

الوسط: جافي - إلكاي جوندوجان - أوريل روميو - فيرمين لوبيز - أوناي هيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - جواو فيليكس - لامين جمال - مارك جيويو.

برشلونة أتليتك بلباو لامين جمال
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