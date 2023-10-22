أيمن عبد العزيز: هناك حلول في المنتخب حال غياب صلاح.. وأي لاعب يمكنه الانضمام

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أيمن عبد العزيز

يرى أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، أن أي لاعب يمكنه الانضمام للقائمة وأن يكون له دورا وليس هناك ما يسمى بـ "فات القطار".

وكشف عبد العزيز عن حلول المنتخب المصري حال غياب محمد صلاح عن أي مباراة.

وقال أيمن عبد العزيز عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالتأكيد هناك حلول حال غياب محمد صلاح، ممكن أن نرى مصطفى فتحي أو أحمد زيزو وبالطبع يجب أن تكون هناك حلول عندما تصبح مجبرا على وضع معين".

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وشدد "محمد صلاح لاعب كبير جدا ومهم بالنسبة لنا، هو مثال لأي لاعب في المعسكر بالتزامه في المواعيد والتدريبات، صلاح أظهر روح القيادة بنسبة 100% أمام الجزائر ونزوله إلى الدفاع".

وكشف عبد العزيز "لدينا العديد من المحترفين المميزين وقائمة مميزة، ولكن أين سنذهب في المنافسة بأمم إفريقيا ذلك يحتاج التوفيق من الله ولكن بالطبع اسم منتخب مصر كبير".

وتابع "تواجد محمود حمادة معنا منذ أول معسكر رسالة أن الجهاز الفني يتابع كل اللاعبين أيا كان فريقه".

أما عن صعوبة ضم مصطفى شلبي أجاب "هو لاعب مميز وقد يكون تواجد تريزيجيه ومرموش في مركزه بالمنتخب مؤثر نوعا ما ولكن ربما يحتاجه الجهاز الفني في مركز آخر".

وشدد "لست مقتنعا بمقولة (فات القطار) على بعض اللاعبين مثل محمود شيكابالا، وطالما أي لاعب يقدم أداء مميزا فربما يكون له دور مع المنتخب".

وواصل "روي فيتوريا من أكثر الناس احتراما من المدربين الأجانب الذين تعاملت معهم ويتناقش معنا في كل شيء والعلاقة مميزة جدا".

أما عن معسكر المنتخب الأخير فأوضح "تجربة مواجهة زامبيا ثم الجزائر مفيدة جدا وكان هناك هدف لفيتوريا بخوض المباراتين في نفس فارق توقيت المباريات في أمم إفريقيا".

وأضاف "مواجهة الجزائر كانت هامة جدا لمنتخب مصر خاصة مع طرد محمد هاني المبكر مما وضعنا في اختبار أصعب ولكن الحمد لله نجحنا في التجربة رغم التعادل في الدقائق الأخيرة لكن الشكل العام كان رائع".

وكشف "محمد هاني لم يقصد إيذاء لاعب منتخب الجزائر ولم يشاهده وأتوقع أنها ليست خطرة وشاهدت واقعة مماثلة في مباراة أوروبية عقب تلك المواجهة ولم تحتسب بطاقة حمراء".

واختتم أيمن عبد العزيز تصريحاته "قرار فيتوريا بعد طرد هاني كان الدفع بعمر كمال في مركز الظهير الأيمن وتغيير طريقة اللعب".

منتخب مصر مصر أيمن عبد العزيز
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