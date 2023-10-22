شكوك حول مشاركة كيسي وماكسيمان في الكلاسيكو السعودي أمام الهلال

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الفرنسي آلان سانت ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسي ثنائي أهلي جدة أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي.

ويلعب الفريقان مباراة الكلاسيكو يوم الجمعة ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي سيخضع للكشف بالأشعة يوم الأحد، في انتظار تشخيص الإصابة، وتحديد إمكانية المشاركتة ضد الهلال.

وتعرض اللاعبان لإصابتين خلال مواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري يوم السبت.

فور ظهور نتيجة الكشف بالآشعة سيدخل كلاهما في برامج علاجية وتأهيلية، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الفرنسي ماكسيمان تعرض لإصابة على مستوى مفصل القدم بعد تدخل قوي من عبدالعزيز نور لاعب الوحدة لم يكمل على إثرها المباراة.

فيما كانت إصابة كيسي عبارة عن كدمة في العظمة تحت الركبة، وفضل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة خلال مجريات الشوط الثاني.

القمة المنتظرة تساوي 6 نقاط، إذ يسعى أهلي جدة صاحب المركز الرابع لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة.

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