شكوك حول مشاركة كيسي وماكسيمان في الكلاسيكو السعودي أمام الهلال

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 12:34

كتب : FilGoal

فرانك كيسي يسجل في اتحاد جدة

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الفرنسي آلان سانت ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسي ثنائي أهلي جدة أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي.

ويلعب الفريقان مباراة الكلاسيكو يوم الجمعة ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي سيخضع للكشف بالأشعة يوم الأحد، في انتظار تشخيص الإصابة، وتحديد إمكانية المشاركتة ضد الهلال.

أخبار متعلقة:
سيمبا: كل شيء ممكن أمام الأهلي كما تغلبنا على الزمالك في مصر تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية كلوب: صلاح لن يتوقف أبدا عما يفعله "عادت العنصرية مجددا" بيان من فينيسيوس وطلب من إسبانيا قبل مونديال 2030

وتعرض اللاعبان لإصابتين خلال مواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري يوم السبت.

فور ظهور نتيجة الكشف بالآشعة سيدخل كلاهما في برامج علاجية وتأهيلية، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الفرنسي ماكسيمان تعرض لإصابة على مستوى مفصل القدم بعد تدخل قوي من عبدالعزيز نور لاعب الوحدة لم يكمل على إثرها المباراة.

فيما كانت إصابة كيسي عبارة عن كدمة في العظمة تحت الركبة، وفضل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة خلال مجريات الشوط الثاني.

القمة المنتظرة تساوي 6 نقاط، إذ يسعى أهلي جدة صاحب المركز الرابع لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة.

آلان سانت ماكسيمان فرانك كيسي أهلي جدة الهلال الكلاسيكو السعودي
نرشح لكم
بركلة حرة رائعة من رونالدو.. النصر يفوز على فريق طارق حامد منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يقدم عرضا خرافيا لـ مورينيو محمد شريف يكشف سبب الخسارة من الهلال السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض بنزيمة سجل للطرفين.. التعاون يخطف نقطة من اتحاد جدة تشكيل الدوري السعودي – بنزيمة وحمد الله يقودان هجوم اتحاد جدة ضد التعاون رونالدو جديد في صفوف النصر مفاجأة من لاعبي النصر لـ رونالدو
أخر الأخبار
ميسي يختتم موسمه مع إنتر ميامي بخسارة من تشارلوت 11 دقيقة | أمريكا
أيمن عبد العزيز: هناك حلول في المنتخب حال غياب صلاح.. وأي لاعب يمكنه الانضمام 22 دقيقة | منتخب مصر
شكوك حول مشاركة كيسي وماكسيمان في الكلاسيكو السعودي أمام الهلال 51 دقيقة | السعودية
كلوب: هذا أكثر ما يعجبي في صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
سيمبا: كل شيء ممكن أمام الأهلي كما تغلبنا على الزمالك في مصر ساعة | الكرة الإفريقية
تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
"عادت العنصرية مجددا" بيان من فينيسيوس وطلب من إسبانيا قبل مونديال 2030 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأحد 22 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وبرشلونة ضد بلباو 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب