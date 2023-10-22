"عادت العنصرية مجددا" بيان من فينيسيوس وطلب من إسبانيا قبل مونديال 2030

تعرض فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لحادثة عنصرية جديدة في ملاعب الدوري الإسباني.

وكان أحد مشجعي إشبيلية شبه فينيسيوس "بالقرد" خلال المباراة قبل أن يحاول اللاعب الاشتباك معه وتوتر الأجواء داخل الملعب.

وأصدر نادي إشبيلية بيانا برصد المشجع وطرده وإصدار عقوبات ضده بعد الواقعة العنصرية.

وجاء بيان فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ضد عنصرية مشجع إشبيلية كالآتي:

"شكرا إشبيلية للاستجابة والعقاب السريع في حلقة حزينة أخرى لكرة القدم الإسبانية".

"للأسف تمكنت من الوصول لمقطع فيديو يتضمن حادثة عنصرية أخرى في المباراة وكان يمارسها أحد الأطفال، آسف جدا لأنه لا يوجد من يعلمكم".

"لقد استثمرت واستثمرت كثيرا في التعليم في البرازيل لتربية مواطنين ذوي اتجاهات مختلفة".

"عادت العنصرية مرة أخرى للواجهة كما حدث في مرات عديدة، وأتمنى أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغير التشريع مرة واحدة ليتم معاقبة هؤلاء الأشخاص جنائيا".

"ستكون هذه هي أفضل خطوة أولى من أجل الاستعداد لكأس العالم 2030، وأنا هنا جاهز للمساعدة".

"آسف على التكرار، ولكن هذه هي الحلقة رقم 19 والعدد في تزايد".

وكان ريال مدريد قد تعادل أمام إشبيلية بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بينما بات رصيد إشبيلية 9 نقاطفي المركز الثالث عشر.