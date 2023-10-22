"عادت العنصرية مجددا" بيان من فينيسيوس وطلب من إسبانيا قبل مونديال 2030

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 11:03

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس و فينيسيوس جونيور - إشبيلية ضد ريال مدريد

تعرض فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لحادثة عنصرية جديدة في ملاعب الدوري الإسباني.

وكان أحد مشجعي إشبيلية شبه فينيسيوس "بالقرد" خلال المباراة قبل أن يحاول اللاعب الاشتباك معه وتوتر الأجواء داخل الملعب.

وأصدر نادي إشبيلية بيانا برصد المشجع وطرده وإصدار عقوبات ضده بعد الواقعة العنصرية.

أخبار متعلقة:
في المواجهة الأولى ضد راموس.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية تشكيل ريال مدريد – عودة ألابا.. ورودريجو برفقة فينيسيوس في الهجوم بيلد: ريال مدريد يرغب في ضم ألفونسو ديفيز.. هذا سعره تقرير أرجنتيني: ريال مدريد مهتم بضم جوليان ألفاريز.. وعقبة

وجاء بيان فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ضد عنصرية مشجع إشبيلية كالآتي:

"شكرا إشبيلية للاستجابة والعقاب السريع في حلقة حزينة أخرى لكرة القدم الإسبانية".

"للأسف تمكنت من الوصول لمقطع فيديو يتضمن حادثة عنصرية أخرى في المباراة وكان يمارسها أحد الأطفال، آسف جدا لأنه لا يوجد من يعلمكم".

"لقد استثمرت واستثمرت كثيرا في التعليم في البرازيل لتربية مواطنين ذوي اتجاهات مختلفة".

"عادت العنصرية مرة أخرى للواجهة كما حدث في مرات عديدة، وأتمنى أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغير التشريع مرة واحدة ليتم معاقبة هؤلاء الأشخاص جنائيا".

"ستكون هذه هي أفضل خطوة أولى من أجل الاستعداد لكأس العالم 2030، وأنا هنا جاهز للمساعدة".

"آسف على التكرار، ولكن هذه هي الحلقة رقم 19 والعدد في تزايد".

وكان ريال مدريد قد تعادل أمام إشبيلية بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بينما بات رصيد إشبيلية 9 نقاطفي المركز الثالث عشر.

ريال مدريد إسبانيا فينيسيوس
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 22 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وبرشلونة ضد بلباو الأرض تبتسم في وجه الضيوف.. انتصار إنتر ونابولي ولاتسيو وجها مكتوميناي.. صاروخية دالوت تنقذ مانشستر يونايتد أمام شيفيلد مبابي يحقق رقما غائبا منذ 1965.. باريس سان جيرمان يتصدر مؤقتا بثلاثية ضد ستراسبورج رسالة قوية جديدة من كوكا بشأن فلسطين بعد الفوز التاريخي في الدوري التركي عودة مثيرة.. تشيلسي يفقد تقدمه على أرسنال في دربي لندن نيوكاسل يسحق كريستال بالاس.. وعودة مثيرة من لوتون تاون تشكيل دربي لندن - ساكا أساسي وغياب النني عن أرسنال.. مودريك يقود هجوم تشيلسي
أخر الأخبار
كلوب: صلاح لن يتوقف أبدا عما يفعله 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيمبا: كل شيء ممكن أمام الأهلي كما تغلبنا على الزمالك في مصر 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"عادت العنصرية مجددا" بيان من فينيسيوس وطلب من إسبانيا قبل مونديال 2030 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأحد 22 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وبرشلونة ضد بلباو ساعة | الدوري المصري
بيان من مجلس إدارة الزمالك بشأن خطوات لدعم الشعب الفلسطيني 2 ساعة | الدوري المصري
بعد 4 مباريات.. أسامة نبيه يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع المريخ السوداني 11 ساعة | الكرة الإفريقية
عمرو أدهم: الزمالك انتهج التسويف وكلفه الكثير.. وعد بخصوص القيد وهكذا سنحل قضية بوطيب 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب