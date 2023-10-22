مواعيد مباريات الأحد 22 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وبرشلونة ضد بلباو

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

محمد حمدي - عمر كمال - بيراميدز - فيوتشر

تستأنف مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023.

كما تشهد الدوريات الأوروبية مباريات قوية اليوم.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف المقاولون العرب فريق زد في تمام الرابعة عصرا على ملعب المقاولون العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما في تمام السابعة مساء، يستضيف مودرن فيوتشر فريق بيراميدز على استاد القاهرة ويذاع على نفس القناة.

أما الإسماعيلي فيواجه فريق فاركو باستاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

تقام مباراة وحيدة من منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

ويستضيف أستون فيلا فريق وست هام على استاد فيلا بارك ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل رايو فايكانو ضيفا على لاس بالماس في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما جيرونا يستضيف فريق ألميريا في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر نفس القناة.

ويستضيف فياريال فريق ألافيس في السابعة والنصف مساء.

وأخيرا يستضيف برشلونة فريق أتليتك بلباو على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف روما فريق مونزا في الواحدة والنصف ظهرا على ملعب الأولمبيكو.

بينما يحل يوفنتوس ضيفا على ميلان في العاشرة إلا ربع مساء في قمة مباريات الجولة.

المحترفون

يلعب نانت أمام مونبيليه في الدوري الفرنسي في تمام الرابعة عصرا.

ويمثل مصطفى محمد المحترف المصري، فريق نانت.

الدوري الإفريقي

تختتم منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الدوري الإفريقي بمواجهتين.

يحل الترجي ضيفا على مازيمبي في تمام السادسة مساء.

بينما الوداد يحل ضيفا على إنيمبا في تمام التاسعة مساء.

وتذاع مباريات البطولة عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

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