بيان من مجلس إدارة الزمالك بشأن خطوات لدعم الشعب الفلسطيني

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 09:58

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب

أصدرت الصفحة الرسمية للقائمة الموحدة الفائزة بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا من أجل اتخاذ خطوات للتضامن ودعم الشعب الفلسطيني.

ويعاني سكان غزة في فلسطين من قصف متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتسلم مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب مقاليد الأمور داخل النادي حتى الآن.

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ونجحت القائمة الموحدة بالكاملة في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك يوم الجمعة الماضي.

وجاء بيان مجلس إدارة الزمالك كالآتي:

"نظرا لعدم استلام المجلس رسميا، مقاليد الأمور داخل الزمالك، يتم نشر هذا البيان على صفحة القائمة الموحدة".

"مجلس إدارة الزمالك انطلاقا من مسؤوليته الوطنية واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقياداتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستنكر بأشد العبارات، الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني".

"ندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير".

"وفي هذا السياق قرر المجلس البدء فورا في التنسيق مع كافة الجهات المعنية نحو الآتي:

- تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين.

- تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي.

- تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

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