عمرو أدهم: الزمالك انتهج التسويف وكلفه الكثير.. وعد بخصوص القيد وهكذا سنحل قضية بوطيب

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 00:36

كتب : FilGoal

عمرو أدهم

تحدث عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ملف القضايا الخارجية المسند إليه من جانب المجلس.

وقال أدهم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "عملت من قبل في ذلك الملف أثناء وجودي مع اللجنة المعينة برئاسة حسين لبيب".

وأضاف "دعنا نتفق أن الأصل ألا يكون هناك قضايا خارجية. النادي انتهج نهجا غير سليم أنتج الكثير من القضايا التي تسببت بالتزامات مالية كبيرة على الزمالك".

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وأوضح "عملية التعاقد مع اللاعبين والمدربين كانت تنتهي بطريقة غير مرضية، والنادي كان متصورا أن بمرور الوقت والتسويف لن يتعرض لغرامات والتزامات، ولكن نتيجة التأخير في قضايا كثيرة زادت مبالغ الغرامات مثل قضية سبورتينج لشبونة مع شيكابالا".

وتابع أدهم "النادي كان سيدفع 510 ألف دولار عام 2016 حين كان الدولار يساوي 8 جنيهات فكان المبلغ يساوي قرابة 4 ملايين، اليوم النادي مطالب بـ 1.5 مليون دولار وهو ما يساوي 45 مليون جنيه".

وواصل "لا أملك التفاصيل الكاملة لأني كنت خارج النادي، يجب أن نبحث الأمور ونرى إن كان هناك إمكانية لجدولة بعض المبالغ المتأخرة".

وأكمل "هناك أيضا قضية خالد بوطيب التي غرمت النادي حوالي مليون و945 ألف يورو، إضافة إلى 190 ألف يورو مستحقات متأخرة. لدينا ملف قضية من 82 ورقة، وسنرى ما يمكننا فعله لحل الأمر بطريقة ودية مثل غرامة فرانك أتشيمبونج التي تم تخفيضها من 1.2 مليون دولار إلى 900 ألف دولار تم سدادها على أقساط".

وأوضح "المبالغ التي نحتاجها للتحرك في تلك الملفات جزء كبير منها موجود، ويمكنني أن أعد جماهير الزمالك بفتح القيد قبل يناير المقبل".

وفازت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بكل مقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك في انتخابات الجمعة 20 أكتوبر 2023.

ويتكون المجلس الحالي لنادي الزمالك من:

حسين لبيب - الرئيس

هشام نصر - نائب الرئيس

حسام المندوه - أمين الصندوق

أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي ومحمد طارق وعمرو أدهم وحسين السيد - أعضاء فوق السن

نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد - أعضاء تحت السن.

الزمالك شيكابالا خالد بوطيب عمرو أدهم مجلس إدارة الزمالك
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