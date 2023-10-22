محمود وادي: الوضع في غزة كارثي ولا يوجد حياة هناك

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

محمود وادي - المقاولون العرب

كشف محمود وادي مهاجم منتخب فلسطين ولاعب المقاولون العرب مستجدات أوضاع الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال وادي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الوضع في غزة كارثي على الجميع وكل عائلة في غزة معرضة للإبادة حتى عائلتي".

وأضاف "صاحب الحق يده قوية ونحن أصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا مهما تعرضنا لكل أنواع الظلم".

وأكمل "هناك عائلات فلسطينية انتهت بالكامل وتم مسحها من السجلات بعد استشهاد كل أفرادها ولم تجد من يبكي عليها".

وأردف "عشت في غزة 21 سنة ونهضت من تحت الركام في 3 حروب وكنت أنتظر الموت أكثر من مرة، وكنت أنام وأنا أنظر إلى سقف بيتي وأنتظر أن يسقط فوقي".

واستمر في تصريحاته "الأمر أكبر بكثير مما نراه في هذه الفترة، أحيانا لا أقضي إجازتي في غزة لأن الأماكن والأشياء التي ترتبط بها ذاكرتي أصبحت غير موجودة وتدمرت بالكامل".

وأشار "في غزة الجميع يعرف جيدا أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية وكأنها قضية مصرية، وهناك نعيش كما في مصر تماما ونشجع الأهلي والزمالك نظرا للقرب الجغرافي فنحن نعتبر شعبا واحدا".

وشدد "يحاولون تصفية القضية الفلسطينية ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقفه واضح وصريح ويرفض تماما فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".

واستكمل "الوضع الطبيعي في غزة هو انقطاع الكهرباء 8 ساعات كل يوم والآن الكهرباء لم تأت هناك منذ 8 أيام وكذلك المياه مقطوعة منذ 13 يوما، الحياة هناك غير آدمية".

وأوضح "أتواصل بصعوبة مع أهلي وعائلتي في غزة ولكن هناك آخرين لا يستطيعون الاطمئنان على عائلاتهم".

وأتم تصريحاته "أناشد الجميع بضرورة إيقاف ما يحدث في غزة لأن الوضع هناك غير آدامي ولا توجد حياة".

محمود وادي المقاولون العرب فلسطين
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