حسام المندوه: فرع أكتوبر من الأولويات.. وهذا هو الأهم من صرف المستحقات

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك - حسام المندوه

تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك في مجلس الإدارة الجديد عن مستقبل عدد من الأمور المالية والاستثمارية للنادي.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "جزء من برنامجنا الانتخابي كان رغبتنا في تغيير الصورة الذهنية عن تعاملنا مع بعضنا البعض داخل النادي. نتمنى الآن أن يحل الاستقرار في نادي الزمالك".

وعن مشروع فرع الزمالك في مدينة 6 أكتوبر قال: "لدينا الأرض والعلامة التجارية، وهذا يمكن استغلاله في زيادة الموارد. المشروع بالفعل ضمن أولوياتنا وبدأ هشام نصر (نائب الرئيس) العمل عليه".

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وعن الأمور المالية للنادي قال: "سنعمل على استثمار أصول النادي وسيساعدنا في ذلك هاني شكري (عضو مجلس الإدارة)".

أما عن المستحقات قال المندوه: "يجب توزيع الإنفاق بشكل جيد، هناك ديون لجهات ومستحقات للاعبين والموظفين، والقضية ليست أن يحصل الكل على مستحقاته فورا، بل في كيفية ضمان حصوله على مستحقاته تأكيدا على الثقة المتبادلة".

وفازت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بكل مقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك في انتخابات الجمعة 20 أكتوبر 2023.

ويتكون المجلس الحالي لنادي الزمالك من:

حسين لبيب - الرئيس

هشام نصر - نائب الرئيس

حسام المندوه - أمين الصندوق

أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي ومحمد طارق وعمرو أدهم وحسين السيد - أعضاء فوق السن

نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد - أعضاء تحت السن.

الزمالك نادي الزمالك حسام المندوه
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