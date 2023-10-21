رسالة قوية جديدة من كوكا بشأن فلسطين بعد الفوز التاريخي في الدوري التركي

حقق بينديك سبور أول في فوز في تاريخه في الدوري التركي بمشاركة أولى أساسية لمهاجمه الجديد أحمد حسن "كوكا".

وشارك كوكا أساسيا في فوز فريقه 2-1 على كونيا سبور في الجولة التاسعة من المسابقة.

وانضم كوكا في صفقة انتقال حر للفريق الذي يشارك لأول مرة في الدوري التركي بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني.

وقبل بداية المباراة لفت جمهور كونيا سبور الأنظار بلافتة ضخمة كُتب فيها "نلتزم الصمت عندما ينام الأطفال لا عندما يُقتلون" كما هتفوا "الحرية لفلسطين".

وتواجدت الكوفية الفلسطينية رفقة كوكا قبل بداية اللقاء، وتواجد بها في أرض الملعب.

وتقدم كونيا سبور في الشوط الثاني عن طريق مارلوس مورينو في الدقيقة 49.

وخرج كوكا في الدقيقة 59 من عمر اللقاء وعوضه إرينشان يارديمشي وبعد 5 دقائق سجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 88 سجل المالي عبدولاي ديابي هدف الفوز القاتل.

وعقب المباراة كتب كوكا رسالة عبر موقع "أكس" قائلا:

"نصحو كل يوم لنذهب لعملنا مُجبرين من أجل أهلنا وأولادنا المسؤولين عنهم وقلوبنا بها ألم ووجع علي أحبابنا وأخواتنا في فلسطين، في كل ثانية يمر خبر جديد أبشع من السابق، نتصور أنه لا يوجد أسوأ من ذلك يمكن حدوثه، لكن لا ننتظر كثيرا حتى نجد أبشع منه، اعتقد إن بعد قصف إسرائيل للمستشفى والمدرسة والكنيسة وكل شيء مُحرم، ضاربين بالقوانين عرض الحائط.

الناس بدأت تستوعب أن ليس لديهم قلب أو رحمة وبدأت الأراء تتغير، لأنه صعب جدا أن يقف شخصا في صف كل هذه الشياطنية".

أب يحمل أطفاله وأعضاءهم في "كيس بلاسيتك" وأجسام بلا روؤس، كل الوحشية ولا يوجد ما يوقفهم حتى هذه اللحظة، ورغم قساوة كل ما مضى، إلا أن كثير من المجتمع الغربي لا يستنكر ما يحدث".

"الكلام بلغتهم ليس له داغٍ لأن كل شيء واضح، لماذا لا نتحد كعرب؟ هل تتخيلوا قوة كل دولة عربية؟

تخيلوا لو كل الدول العربية تصدت لأي عدوان على أي دولة عربية؟ ربما هناك أبعاد سياسية لا أفمها، وربما خيالي قاصر، لكن ما أعرفه أن الاتحاد قوة، والقوي هو ما يعمل الكل له حساب".