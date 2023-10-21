أول بيان من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك

أصدر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بيانا يتحدث فيه لأول مرة بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء.

ووجه حسين لبيب حديثه إلى جمهور الزمالك والجمعية العمومية للنادي.

وحرص حسين لبيب على حضور مباراة الزمالك والمقاولون العرب من مدرجات استاد القاهرة رفقة العديد من أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

وحقق الزمالك الفوز الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما انتصر على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الرابعة من المسابقة.

وجاء بيان حسين لبيب كالآتي:

"أتشرف وزملائي أعضاء مجلس الإدارة بتقديم التهنئة لحضراتكم على الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم".

"كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم".

"والشكر موصول إلى السادة أعضاء الهيئة القضائية ومسؤولي الجبهة الإدارية وكافة الجهات المعنية على جهدكم الكريم".

"ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين على مشاركتهم الإيجابية ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال والتي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف وتدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل".

"في هذه الحظات الفارقة من تاريخ نادينا لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر، إنه الأمل والفرحة والشعور بالمسؤولية".

"نؤكد مجددا أننا ندرك ونشارك حضراتكم آمالكم وطموحاتكم وسوف نشعى معكم إلى تحقيقها والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به".

"وسوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها وصولا إلى آمال تاقت إليها نفوسنا حيث إعلاء المصلحة العامة، لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد".

"قلوبنا وعقولنا مفتوحة وإيدينا مبسوطة للجميع، نحترم كل الأطراف وندعوهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة ولنؤكد معا أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وإن الزمالك يسع ويحترم الجميع، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".