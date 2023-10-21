مؤتمر أوسوريو: أوباما مثل بيركامب.. وكل أهداف الزمالك من لعب مفتوح

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك سبب استبعاد عمرو السيسي من المباريات، وكذلك وصف يوسف إبراهيم "أوباما" بأنه يشبه دينيس بيركامب لاعب هولندا وأرسنال السابق.

وانتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 5-1 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "عندما تكون الكرة في حوزتنا نلعب بشكل أفضل، واستطعنا سحب سموحة لعمق الملعب واعتمدنا في اللعب على الأطراف".

وأضاف "نجح كل من محمد أشرف وعماد نبيل في السيطرة على الكرة، وكان لهم دورا مهما في الزيادة العديدة مع الخط الخلفي في الحالة الدفاعية".

وأكمل "عندما نستحوذ على الكرة نلعب بـ 3 مدافعين و2 في وسط الملعب، وعندما نفقد الكرة يتراجع لاعب من الوسط إلى الدفاع، وهجوميا قدمنا عملا كبيرا لأننا نمتلك عناصر مميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق".

وأوضح "كل الأهداف المسجلة من لعب مفتوح وليس كرات ثابتة، وهذا واضح للجميع لأننا نلعب كرة هجومية وقادرون على التسجيل في أي وقت".

وشدد "من مكاسب لقاء اليوم أننا تحكمنا في المباراة ونستحق الفوز اليوم".

وأردف "الكرة آراء، اليوم فزنا بـ 5 أهداف والمعتاد أن تسجل هدف أو 2 من أجل الفوز باللقاء، ومن الطبيعي أن نستقبل أهدافا لأننا فريق كبير يلعب كرة هجومية".

وأشاد قائلا: "أوباما لاعب مهم في الفريق ويلعب في أكثر من مركز، ونحضر كل مباراة على حدى طبقا للمنافس وكيف يلعب داخل وخارج أرضه".

وتابع "أوباما مثل دينيس بيركامب لاعب أرسنال السابق، قادر على النزول لوسط الملعب وخلق المساحات وصناعة الفرص والجزيري وناصر سيحصلان على فرصة بالتأكيد".

وأكمل "غياب عمرو السيسي عن القائمة لأسباب داخلية في الفريق، وأرحب به حال التزامه في التدريبات النظام".

وواصل "نواصل تحسين الطريقة خاصة لأن هناك مشاكل بالمساحات في الخط الخلفي، ونعمل بشكل مستمر ونحّفظ اللاعبين بشكل مستمر حتى لا نفقد الكرة ولا نتعرض للخطورة".

وأتم "شيكابالا مهم جدا للفريق ولا بد أن نحافظ عليه لأنه عمره 37 عاما، لست ساحرا على أن يبقى شيكابالا في الملعب حتى يسجل هدفا، لكنه ظهر بشكل رائع في المباراة لذلك استمر في الملعب".





























































وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات يومي الأحد والإثنين.

واستطاع الزمالك الفوز في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ليرفع رصيده إلى النقطة 8 ويرتقي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 وتراجع للمركز الرابع.

وأهدى فريق كرة القدم في الزمالك هدية إلى مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة حسين لبيب الذي فاز اليوم في انتخابات القلعة البيضاء.

وحرص حسين لبيب على حضور المباراة من مدرجات استاد القاهرة رفقة العديد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجديد.

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