خبر في الجول - بعد 4 هزائم.. اجتماع لحسم مصير بابافسيليو مع البنك الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إقامة اجتماع عاجل لبحث مصير المدرب نيكوديموس بابافسيليو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع مجلس الإدارة لتحديد مستقبل المدرب بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم.

وخسر البنك الأهلي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما سقط في فخ الخسارة ضد إنبي بنتيجة 3-1.

ويتذيل البنك الترتيب بدون رصيد من النقاط حيث خسر جميع مبارياته ضد طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي.

وقاد المدرب القبرصي البنك الأهلي منذ الجولة السادسة عشر للموسم الماضي.

وأفلت البنك الموسم الماضي من الهبوط في الجولات الأخيرة في الموسم.

وخلال 24 مباراة حقق القبرصي 7 انتصارات و6 تعادلات و11 هزيمة في الدوري وكأس مصر.

وقاد من قبل بابافسيليو كل من وادي دجلة وغزل المحلة وتعد تلك التجربة الثالثة له في الدوري المصري.

وسبق أن أقيل البرتغالي برونو روماو من تدريب فاركو، فيما أعلن ميمي عبد الرازق استقالته من تدريب الداخلية بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا برباعية.