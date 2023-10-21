خبر في الجول - بعد 4 هزائم.. اجتماع لحسم مصير بابافسيليو مع البنك الأهلي

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 21:47

كتب : حامد وجدي

يكوديموس بابافسيليو مدرب غزل المحلة

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إقامة اجتماع عاجل لبحث مصير المدرب نيكوديموس بابافسيليو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع مجلس الإدارة لتحديد مستقبل المدرب بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم.

وخسر البنك الأهلي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما سقط في فخ الخسارة ضد إنبي بنتيجة 3-1.

أخبار متعلقة:
البنك الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع بابافسيليو على التجديد المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي المصري: لا نفاوض كيروش ولسنا طرفا في أزمة بابافسيليو.. وباتشيكو ضمن المرشحين في الجول يكشف تفاصيل أزمة بابافسيليو مع غزل المحلة

ويتذيل البنك الترتيب بدون رصيد من النقاط حيث خسر جميع مبارياته ضد طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي.

وقاد المدرب القبرصي البنك الأهلي منذ الجولة السادسة عشر للموسم الماضي.

وأفلت البنك الموسم الماضي من الهبوط في الجولات الأخيرة في الموسم.

وخلال 24 مباراة حقق القبرصي 7 انتصارات و6 تعادلات و11 هزيمة في الدوري وكأس مصر.

وقاد من قبل بابافسيليو كل من وادي دجلة وغزل المحلة وتعد تلك التجربة الثالثة له في الدوري المصري.

وسبق أن أقيل البرتغالي برونو روماو من تدريب فاركو، فيما أعلن ميمي عبد الرازق استقالته من تدريب الداخلية بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا برباعية.

الدوري المصري في الدوري البنك الأهلي نيكوديموس بابافسيليو
نرشح لكم
مؤتمر أوسوريو: أوباما مثل بيركامب.. وكل أهداف الزمالك من لعب مفتوح استمرار صعود شيكابالا وزيزو في القائمة التاريخية لهدافي الزمالك مع إشارة دعم فلسطين.. الزمالك يحتفل بمجلس الإدارة الجديد بخماسية في سموحة 5 من 8.. إنبي يحقق فوزه الأول في الموسم ويزيد من متاعب البنك الأهلي في الجول يكشف الأقرب لتدريب الداخلية خلفا لميمي عبد الرازق قائمة بيراميدز - عودة مصطفى فتحي لمواجهة فيوتشر في شباك سموحة.. مصطفى شلبي يفتتح أهدافه الموسم الحالي مع الزمالك انتهت الدوري المصري - الزمالك (5)-(1) سموحة.. فوز كبير للأبيض
أخر الأخبار
أول بيان من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك 17 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: أوباما مثل بيركامب.. وكل أهداف الزمالك من لعب مفتوح 37 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - فتح حجز التذاكر لمباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف على الأسعار 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(1) مانشستر يونايتد.. التعاااادل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بعد 4 هزائم.. اجتماع لحسم مصير بابافسيليو مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
عودة مثيرة.. تشيلسي يفقد تقدمه على أرسنال في دربي لندن ساعة | الدوري الإنجليزي
في المواجهة الأولى ضد راموس.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
استمرار صعود شيكابالا وزيزو في القائمة التاريخية لهدافي الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب