في المواجهة الأولى ضد راموس.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس و فينيسيوس جونيور - إشبيلية ضد ريال مدريد

تعادل ريال مدريد مع إشبيلية بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سانشيز بيزخوان في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجل دافيد ألابا هدف إشبيلية بالخطا في مرماه بينما سجل داني كارفاخال هدف ريال مدريد.

المباراة شهدت مشاركة سيرخيو راموس ضد ريال مدريد للمرة الأولى منذ الرحيل عن الفريق.

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التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 25 في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني و4 نقاط عن برشلونة.

التشكيل

عاد دافيد ألابا لقيادة دفاع ريال مدريد، بينما لعب رودريجو وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم.

أحداث المباراة

سجل ريال مدريد الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق فيديريكو فالفيردي ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود بيلينجعهام في وضعية تسلل.

وأنقذ داني كارفاخال فرصة الهدف الأول لإشبيلية من على خط المرمى بعد تسديدة من إيفان راكيتيتش.

الأمر تكرر ولكن من راموس الذي أنقذ فرصة الأول من دافيد ألابا من على خط المرمى في الدقيقة الـ 35.

وفي الشوط الثاني تألق الحارس نيلاند في التصدي لتسديدة من رودريجو من داخل منطقة الجزاء تحديدا في الدقيقة الـ 56.

وتقدم إشبيلية بالهدف الأول في الدقيقة الـ 74 عن طريق ألابا بالخطأ في مرماه.

وبعد ثلاث دقائق رد ريال مدريد وسجل هدف التعادل عن طريق داني كارفاخال برأسية مستغلا عرضية من توني كروس.

وكاد سيرخيو راموس أن يسجل هدفا قاتلا لإشبيلية في الدقيقة الـ 94 برأسية ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد برشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو.

ريال مدريد إشبيلية سيرخيو راموس الدوري الإسباني
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