5 من 8.. إنبي يحقق فوزه الأول في الموسم ويزيد من متاعب البنك الأهلي

واصل إنبي هيمنته على مواجهاته ضد البنك الأهلي وفاز بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل أهدف إنبي: أحمد خليل "كالوشا" وزياد كمال ومحمد ناصر، فيما سجل هدف البنك الأهلي: أحمد صبيحة بالخطأ في مرماه.

والتقى الفريقان في 8 مباريات فاز إنبي في 5 وتعادلا في 3 بالدوري والكأس.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء، فتصدى أبو جبل لكلاهما لكنه فشل في التصدي لإعادة الركلة الثانية.

وحقق إنبي الفوز الأول له في الموسم الجاري ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الـ 11.

بينما تكبد البنك الأهلي 4 هزائم متتالية ولا يزال يتذيل الترتيب برصيد 18 نقطة.

التشكيل

قاد كريم بامبو ومحمود قاعود وإبراهيم حسن هجوم البنك الأهلي.

في المقابل قاد رفيق كابو وأحمد أمين "قفة" هجوم إنبي.

وصف المباراة

في الدقيقة 26 احتسب الحكم ركلة جزاء تحصل عليها أحمد أمين "قفة" بعد عرقلة من سعيدو سيمبوري.

وانبرى أحمد خليل "كالوشا" للركلة وسددها وتصدى لها محمد أبو جبل وتابعها مدافع إنبي في الشباك في الدقيقة 29.

وفي بداية الشوط الثاني أجرى نيكوديموس بابافسليو 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة أحمد مدلبولي وأسامة فيصل ومحمد الجزار.

وفي الدقيقة 49 سجل أحمد صبيحة هدف التعادل لصالح البنك الأهلي بالخطأ في مرماه بعدما حوَل عرضية أحمد النادري في الشباك.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 75 بعد لمسة يد على أحمد النادري.

كالوشا انبرى للركلة مرة أخرى وتألق أبو جبل في التصدي لها، لكن الحكم طلب إعادة الركلة مجددا بسبب تحرك خاطئ من الحارس.

وتلك المرة سدد زياد كمال على يسار أبو جبل الذي أمسك بالكرة لكنها غالطته وسكنت الشباك معلنة تقدم إنبي في الدقيقة 79.

وأنهى محمد ناصر اللقاء بهدف ثالث لإنبي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد نادر حواش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.