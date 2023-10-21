في الجول يكشف الأقرب لتدريب الداخلية خلفا لميمي عبد الرازق

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 20:29

كتب : عمرو نبيل

ميمي عبد الرازق - المصري

يعقد مجلس إدارة نادي الداخلية جلسة لاختيار المدرب الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لـ الداخلية استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0.

وعلم FilGoal.com أن هيثم شعبان هو الأقرب لتولي تدريب الفريق.

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وكان أكبر فوز لسيراميكا في الدوري المصري قد تحقق ضد الاتحاد موسم 2021-2022 بنتيجة 5-0.

فيما تكبد الداخلية أكبر خسارة له في الدوري بنتيجة 4-0 وهي التي خسر بها في موسم 2016-17 أمام الأهلي.

وارتقى سيراميكا 7 مراكز دفعة واحدة ورفع رصيده لـ 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وأصبح في المركز الثامن.

فيما تكبد الداخلية خسارته الثالثة تواليا وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

وللمباراة الثانية على التوالي يتفوق أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على ميمي عبد الرازق المدير الفني للداخلية، حيث حقق الرمادي أول لقب له محليا وأول لقب لسيراميكا بالفوز بكأس الرابطة على حساب المصري الموسم الماضي بالفوز بنتيجة 4-1.

وسيكون ذلك التغيير الفني الثاني في الدوري المصري بعد رحيل البرتغالي برونو روماو عن تدريب فاركو وتولي خالد جلال المهمة بدلا منه.

الداخلية ميمي عبد الرازق هيثم شعبان
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