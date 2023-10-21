قائمة بيراميدز - عودة مصطفى فتحي لمواجهة فيوتشر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة المباراة أمام فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة مصطفى فتحي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنبي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بعد تعادل مع الزمالك وانتصارين على البنك الأهلي وإنبي.