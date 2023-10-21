انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(1) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إشبيلية ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق77. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق داني كارفاخال برأسية بعد عرضية من توني كروس.

ق74. جوووووول أول لإشبيلية عن طريق ألابا بالخطأ في مرماه

ق56. الحارس يتألق ويتصدى لتسديدة من رودريجو من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. راموس يتقذ فرصة الأول من على خط المرمى.

ق23. داني كارفاخال يبعد تسديدة من إيفان راكيتيتش من على خط المرمى.

ق5. إلغاء الهدف بسبب وجود تسلل على بيلينجهام في بداية الهجمة.

ق4. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق فيديريكو فالفيردي بعد خطأ من حارس المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل