في شباك سموحة.. مصطفى شلبي يفتتح أهدافه الموسم الحالي مع الزمالك

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - مصطفى شلبي

افتتح مصطفى شلبي لاعب الزمالك أهدافه مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي بمختلف البطولات في شباك سموحة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وسجل مصطفى شلبي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 3 من المباراة بتسديدة مباشرة بعد عرضية من عمر جابر.

ويعد هذا الهدف هو الخامس لمصطفى شلبي مع الزمالك بشكل عام، بعدما سجل الموسم الماضي 4 أهداف مع الأبيض.

وانضم مصطفى شلبي لصفوف الزمالك في الموسم الماضي قادما من إنبي.

بينما صناعة الهدف هي الثانية لـ عمر جابر مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، بعدما صنع في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وصنع كذلك مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك في المباراة والذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 13.

الزمالك مصطفى شلبي سموحة الدوري المصري
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