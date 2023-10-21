في شباك سموحة.. مصطفى شلبي يفتتح أهدافه الموسم الحالي مع الزمالك

افتتح مصطفى شلبي لاعب الزمالك أهدافه مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي بمختلف البطولات في شباك سموحة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وسجل مصطفى شلبي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 3 من المباراة بتسديدة مباشرة بعد عرضية من عمر جابر.

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بعد 3 دقايق بس 👌😮



الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى سموحة عن طريق مصطفى شلبي واحتفالية لدعم فلسطين#ONTime_Sports pic.twitter.com/uZ5HFWzHjo — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023

ويعد هذا الهدف هو الخامس لمصطفى شلبي مع الزمالك بشكل عام، بعدما سجل الموسم الماضي 4 أهداف مع الأبيض.

وانضم مصطفى شلبي لصفوف الزمالك في الموسم الماضي قادما من إنبي.

بينما صناعة الهدف هي الثانية لـ عمر جابر مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، بعدما صنع في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وصنع كذلك مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك في المباراة والذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 13.

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