في شباك سموحة.. مصطفى شلبي يفتتح أهدافه الموسم الحالي مع الزمالك
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
افتتح مصطفى شلبي لاعب الزمالك أهدافه مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي بمختلف البطولات في شباك سموحة.
مصطفى شلبي
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وسجل مصطفى شلبي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 3 من المباراة بتسديدة مباشرة بعد عرضية من عمر جابر.
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بعد 3 دقايق بس 👌😮— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى سموحة عن طريق مصطفى شلبي واحتفالية لدعم فلسطين#ONTime_Sports pic.twitter.com/uZ5HFWzHjo
ويعد هذا الهدف هو الخامس لمصطفى شلبي مع الزمالك بشكل عام، بعدما سجل الموسم الماضي 4 أهداف مع الأبيض.
وانضم مصطفى شلبي لصفوف الزمالك في الموسم الماضي قادما من إنبي.
بينما صناعة الهدف هي الثانية لـ عمر جابر مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، بعدما صنع في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا".
وصنع كذلك مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك في المباراة والذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 13.
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👌😮 "كلمة السر أوسوريو وعرضياته"— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
بركبته.. أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى سموحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/tjJX02wWQF