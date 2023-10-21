تشكيل سموحة – حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:28

كتب : هاني العوضي

حسام حسن - سموحة - إنبي

دفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بـ حسام حسن في هجوم فريقه أمام الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

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المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

الوسط: لحسن دهدوه – حمدي علاء – عمرو قلاوة

الهجوم أحمد خالد – حسام حسن – مصطفى البدري

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة كل من:

حسين تيمور – حسين فيصل – فادي فريد – محمد عصام – إسلام جابر – أحمد جمال – محمد مصطفى – دوكو دودو – عبد اللطيف بن قصو

الزمالك يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

حسام حسن
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