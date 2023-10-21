عرب فرانكفورت.. مرموش يسجل في فوز فريقه على هوفنهايم

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

تغلب أينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ثلاثية فرانكفورت بدأها مصري بالتسجيل، وصنع جزائري هدفها الثاني، وسجل تونسي هدفها الثالث.

تقدم هوفنهايم في الدقيقة 3 بواسطة ماكسيميليان باير، بعد تمريرة طولية وصلته من الحارس أوليفر باومان.

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وفي الدقيقة 11 سجل عمر مرموش جناح فرانكفورت هدف التعادل بتسديدة رائعة داخل المنطقة على يمين الحارس، بعد تمريرة من ينس جراهل.

وأشار الجناح المصري إلى السماء عقب تسجيله للهدف دون احتفال.

وسدد مرموش مجددا في الدقيقة 19 ولكن هذه المرة تصدى الحارس.

وفي الدقيقة 23 صنع الجزائري فارس شعيبي هدف التقدم الذي سجله أنسجار كناوف في الشباك الخالية.

وأخيرا أضاف التونسي إلياس السخيري الهدف الثالث في الدقيقة 45+3.

وفي الدقيقة 75 خرج عمر مرموش وحل جيسيك نجانكام بدلا منه.

بذلك يرفع فرانكفورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز السادس.

هدف مرموش اليوم هو الثاني له في الدوري الألماني هذا الموسم في 8 مباريات.

وهو هدفه الخامس عموما في جميع المسابقات في 13 مباراة، حيث سجل هدفين في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.

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